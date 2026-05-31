Kurban Bayramı nedeniyle ilan edilen 9 günlük tatili şehir dışında geçirmeyi tercih eden İstanbulluların dönüş yolculuğu sürüyor. Sabah saatlerinde trafiğin oldukça sakin olduğu kentte, gün içinde vatandaşların güzel havayı fırsat bilerek tarihi ve turistik mekanlara akın etmesiyle birlikte akşam saatlerine doğru bölgesel yoğunluklar yaşandı.
KÖPRÜLERDE AKICI YOĞUNLUK GÖZLEMLENDİ
Gecenin ilerleyen saatlerinde ise kent genelinde trafiği kilitleyecek düzeyde bir sıkışıklık yaşanmadı. Ancak iki yaka arasındaki geçişi sağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bu köprülerin bağlantı yollarında trafiğin akıcı olmasına rağmen yoğun seyrettiği görüldü. Sürücüler köprü geçişlerinde zaman zaman yavaşlasa da trafik akışında tamamen durma yaşanmadı.
EDİRNE VE ANKARA İSTİKAMETİNE DİKKAT
Özellikle kent genelinde Edirne ve Ankara istikametlerinde oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı dönüş yolundaki sürücülere uyarı yapıldı.