2026 yılının ikinci yarısına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile 2025 yılında elde edilen kazançlara ilişkin gelir vergisinin ikinci taksit ödeme süresi bugün sona eriyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan duyuruda, mükelleflerin cezai işlemle karşılaşmamaları için ödemelerini gün sonuna kadar tamamlamaları gerektiği bildirildi.

ÖDEMELER NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Vergi ödemeleri dijital kanallar ve fiziki noktalar üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Mükellefler ödemelerini şu kanallar aracılığıyla yapabilir:

Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil: MTV ödemeleri için şifre gerekmeden; plaka, T.C. kimlik numarası ve tescil/sahiplik belgesi tarihi bilgileriyle sisteme giriş yapılabiliyor.

Bankalar: Anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları, banka hesapları veya yurt dışı banka kartları kullanılabilir.

Fiziki Noktalar: Vergi dairesi vezneleri ve PTT iş yerleri üzerinden ödeme imkanı mevcuttur.

GİB, internet üzerinden yapılan işlemlerde dolandırıcılık mağduriyeti yaşanmaması adına tarayıcı adres çubuğuna doğrudan "gib.gov.tr" veya bankaların resmi adreslerinin yazılması gerektiği uyarısında bulundu.

ÖDEME YAPILMAMASININ YASAL SONUÇLARI

Süresi içinde ödenmeyen MTV, araç sahipleri açısından çeşitli yasal engeller ve yaptırımlar doğuruyor:

Satış ve Muayene Engeli: Borcu bulunan araçların devir-satış işlemleri ile periyodik muayeneleri yapılamıyor.

Trafikten Men Riski: Muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkılması idari para cezasına sebep oluyor. İkinci kez tespiti halinde ise araç trafikten men ediliyor.

Haciz İşlemi: Ödenmeyen vergi borçları için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yasal faiz uygulanıyor ve ilerleyen süreçte haciz işlemleri başlatılabiliyor.