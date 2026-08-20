Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mükelleflerin cezai işlemle karşılaşmaması adına kritik bir ödeme uyarısında bulundu.

Belirlenen takvime göre, kapsama giren çeşitli vergilerin beyan ve ödeme süreçlerinde bugün son güne girildi. Son ödeme tarihini geçiren mükelleflerin borçlarına yasal mevzuat gereği gecikme faizi ilave edilecek.

GİB TAKVİMİNE GÖRE BUGÜN SONA EREN VERGİLER

GİB tarafından yapılan açıklamada, gün sonuna kadar beyan edilip ödenmesi gereken vergi türleri şu şekilde sıralandı:

İlan ve Reklam Vergisi: Beyan ve ödeme işlemleri

Şans Oyunları Vergisi: Beyan ve ödeme işlemleri

Veraset ve İntikal Vergisi: Şans oyunlarına ilişkin beyan ve ödeme

Eğlence Vergisi: Müşterek bahislere ilişkin beyan ve ödeme ile diğer eğlence vergisi ödemeleri

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi: Beyan ve ödeme işlemleri

Yangın Sigortası Vergisi: Beyan ve ödeme işlemleri

ÖDEME KANALLARI VE YÖNTEMLERİ

Mükellefler ödemelerini bağlı bulundukları vergi dairelerinin veznelerinden yapabilir. Zaman kaybını önlemek isteyenler ise anlaşmalı bankaların internet ve mobil bankacılık kanalları veya Gelir İdaresi Başkanlığı’nın dijital portalı üzerinden nakit ya da kredi kartı seçeneğiyle işlemlerini tamamlayabilir.