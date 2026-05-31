Mülk sahiplerinin her yıl düzenli olarak ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisinde 2026 yılı birinci taksit dönemi için geri sayım bitti.

Ev, dükkân, arsa veya tarlası bulunan milyonlarca vatandaşı bağlayan bu yasal süreçte, cezalı duruma düşmemek için ödemelerin en geç 1 Haziran Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılması gerekiyor.

Bu tarihi kaçıranlar için süreç maliyetli bir hal alacak; zira ikinci taksit ödemeleri kasım ayında başlayana kadar geçen sürede gecikme zammı işletilecek.

GECİKENLERE %3,7 FAİZ İŞLEYECEK

Vergi yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyen mükellefleri ciddi mali yaptırımlar bekliyor.

Son yapılan düzenlemelerle birlikte, emlak vergisi artış oranları artık her yıl "yeniden değerleme oranı" baz alınarak otomatik olarak güncelleniyor.

Belirlenen son güne kadar ödeme yapmayan vatandaşların borcuna ise aylık %3,7 gecikme faizi eklenecek. Uzmanlar, gereksiz faiz yükünden kaçınmak adına mülk sahiplerinin son günü beklemeden işlemlerini tamamlaması gerektiği konusunda uyarıyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Emlak vergisinde herkes yükümlü değil; belirli şartları taşıyan vatandaşlar için çok önemli muafiyet hakları bulunuyor. Yasaya göre; tek evi olan emekliler ve bu tek evini kiraya verip kendisi de kirada oturan vatandaşlar emlak vergisinden muaf tutuluyor.

Üstelik bu hakka sahip olduğu halde bilmeden vergi ödemeye devam edenler için geriye dönük hak arama yolu da açık. Muafiyet şartlarını sağlayan mülk sahipleri, belediyelere başvurarak son 5 yıla ait ödedikleri vergileri nakit olarak geri iade talep edebiliyor.

ÖDEMELER İNTERNET ÜZERİNDEN TAMAMLANABİLİYOR

Mükellefler, taşınmazlarının bağlı olduğu belediyelerin resmi internet siteleri, mobil bankacılık kanalları ya da e-Devlet sistemi üzerinden dakikalar içinde güvenle ödeme yapabiliyor.

Dijital kanalları tercih etmeyen veya internet erişimi olmayan vatandaşlar ise taşınmazın kayıtlı olduğu ilgili belediyeye bizzat müracaat ederek fiziki veznelerden nakit veya kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştirebilecek.