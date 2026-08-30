Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde etkili olacak hava koşullarıyla ilgili kritik uyarılarda bulundu. Ülkemizin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

TURUNCU UYARI GELDİ

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor. Bu yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Bölgede yağışların yerel olarak kuvvetli geçmesi tahmin ediliyor.

FIRTINA ALARMI

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneyli yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli rüzgar esmesi bekleniyor. Bu bölgede ayrıca toz taşınımı da öngörülüyor. Rüzgarın kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi riskleri de beraberinde getiriyor.

YAĞIŞLI GEÇECEK BÖLGELER

Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu (Bitlis ve Şırnak hariç) ile Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların öğle saatlerinden sonra şiddetleneceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK DEĞİŞİKLİKLERİ VE İLLERE GÖRE DURUM

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik öngörülmezken, illere göre hava durumu detayları şu şekilde:

Marmara Bölgesi: Bursa, İstanbul ve Kırklareli'nde parçalı ve çok bulutlu hava, aralıklı sağanak beklendi. Çanakkale'de ise parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.

Ege Bölgesi: Denizli, İzmir, Muğla ve Uşak'ta hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklıkların 29 ila 34 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi: Adana ve Hatay'da parçalı ve çok bulutlu hava, aralıklı sağanak etkili olacak. Antalya ve Burdur'da ise yer yer çok bulutlu hava görülecek.

İç Anadolu Bölgesi: Ankara ve Eskişehir'de öğle saatlerinden sonra sağanak bekleniyor. Konya'da hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Nevşehir'de de aralıklı sağanak etkili olacak.

Karadeniz Bölgesi: Bolu, Düzce, Sinop ve Zonguldak'ta parçalı ve çok bulutlu hava, aralıklı sağanak bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de yağışların yerel kuvvetli geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi: Erzurum, Kars, Malatya ve Van'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bitlis ve Şırnak hariç bölge genelinde bu hava koşulları geçerli olacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa'da parçalı ve çok bulutlu hava, aralıklı sağanak bekleniyor. Mardin'de ise parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Bölge genelinde toz taşınımı öngörülüyor.