Altının ons fiyatı cuma sabahı Asya işlemlerinde yaklaşık yüzde 0,4 artışla 4 bin 338 dolar seviyelerine ulaştı. Yaşanan bu yükseliş, önceki gün kaydedilen kayıpların sınırlı bir kısmının telafi edilmesini sağlarken yatırımcıların odağı tamamen saat 15.30'da açıklanacak ABD enflasyon rakamlarına çevrildi.

Ekonomistlerin genel beklentisi, ağustos ayında tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0,4 artacağı, yıllık enflasyonun ise yüzde 3,4 seviyesinde sabit kalacağı yönünde. Gıda ve enerji maliyetlerinin hariç tutulduğu çekirdek enflasyonun ise aylık yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,5'ten yüzde 2,4'e gerileyeceği öngörülüyor. Çekirdek enflasyon göstergesinde yaşanabilecek olası bir sapma, Fed'in para politikası üzerindeki etkileri nedeniyle fiyatlamalardaki oynaklığı artırma potansiyeli taşıyor.

ÜRETİCİ FİYATLARI VE FAİZ BEKLENTİLERİ SATIŞ GETİRDİ

Ağustos ayında ABD üretici fiyatlarının (ÜFE) aylık yüzde 0,4 artışla yıllık bazda yüzde 5,4’e yükselmesi, enerji maliyetleri kaynaklı enflasyon baskısının sürdüğüne işaret etti. Verinin ardından ABD tahvil faizleri ile dolar endeksinin yükselmesi, faiz getirisi sunmayan altın üzerinde baskı oluşturdu.

Vadeli piyasa fiyatlamaları, Fed’in 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıda faiz artırma olasılığının yüzde 70 seviyesine yaklaştığını gösteriyor. Sıkı para politikası beklentilerinin güçlenmesi, ABD tahvil getirilerindeki artış ve dolardaki değer kazancı, altın fiyatlarını kısa vadede baskılayan başlıca etkenler arasında yer alıyor.

ÇİFT YÖNLÜ FİYATLAMA VE JEOPOLİTİK DENGE

Brent petrolün varil fiyatının yeniden 100 dolar sınırını aşması, bir yandan enflasyon beklentilerini artırarak faiz baskısını güçlendirirken diğer yandan jeopolitik riskler kanalıyla güvenli liman talebini destekliyor. Bu durum piyasada çift yönlü bir fiyatlama dinamiği oluşturuyor.

Küresel kurumların değerlendirmeleri ve piyasa verileri ise şu şekilde sıralanıyor:

UBS Tahminleri: Kısa vadede yükselen reel faizler ve güçlü dolar nedeniyle dalgalanma bekleyen kurum, Fed'in yıl sonuna kadar 50 baz puanlık ilave faiz artışına gidebileceğini öngörüyor. Kurum, 12 aylık ons altın hedefini 5 bin 400 dolar olarak koruyor.

Goldman Sachs Hedefi: Merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme amaçlı altın alımlarına dikkat çeken kurum, yıl sonu ons fiyatı tahminini 4 bin 900 dolar olarak açıklıyor.

Dünya Altın Konseyi Verileri: Ağustos ayında yüzde 13 değer kazanan altın, son 25 yılın en güçlü üçüncü aylık performansını kaydetti. Aynı dönemde küresel altın fonlarına 18 milyar dolarlık giriş gerçekleşti ve fonların toplam stoku 4 bin 189 ton ile rekor seviyeye ulaştı.

GRAM ALTINDA İKİ FARKLI DİNAMİK İZLENECEK

Yurt içi piyasalarda gram altın fiyatı, hem ons altın hem de dolar/TL kurundaki değişimlerden eş zamanlı etkilenecek. Enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda ons altın gerilerken güçlenen dolar kurunun gram altındaki düşüşü sınırlayabileceği; beklentinin altında bir veride ise ons altındaki olası yükselişin dolar kurundaki gevşemeyle dengelenebileceği öngörülüyor.