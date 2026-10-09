Güneş'ten uzaya fırlatılan 3 plazma bulutu Dünya'ya doğru ilerliyor. Güneş Aktivite Laboratuvarı'nın paylaştığı verilere göre, bu bulutların önümüzdeki günlerde Dünya'ya ulaşması ve G2 seviyesinde jeomanyetik fırtınalara neden olması bekleniyor.

Araştırmacılar, Telegram kanallarından yaptıkları açıklamada, Dünya'ya doğru ilerleyen üç plazma bulutunun gelişinin beklendiğini bildirdi. İlk bulutun 9 Ekim'de Türkiye saatiyle 18.00'den sonra Dünya'ya ulaşacağı tahmin ediliyor. Diğer iki bulutun ise 12 Ekim Pazar günü gezegene ulaşması bekleniyor.

İlk plazma bulutunun, G2 seviyesinde orta şiddetli bir jeomanyetik fırtınaya yol açabileceği ve 55-60 derece enlemlerinde ve daha kuzeyde yoğun kutup ışıklarının görülmesini sağlayabileceği belirtiliyor. İkinci ve üçüncü plazma bulutlarının ise birleşerek Dünya'ya çarpacağı öngörülüyor. Bu iki bulutun gelişi sırasında da G2 seviyesinde bir manyetik fırtına yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Bilim insanları daha önce değişken güneş rüzgarları ve genel olarak düşük seyreden güneş aktivitesi nedeniyle jeomanyetik bozulma ihtimalini değerlendirmişti. Eylül ayında yayımlanan ilk tahminlerde önemli bir bozulma beklenmezken son veriler, önümüzdeki günlerde Güneş kaynaklı hareketliliğin artabileceğine işaret ediyor.