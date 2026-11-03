Marmara Bölgesi genelinde etkisini artıran atmosferik baskı, bölgenin en yoğun nüfuslu yerleşim yerlerinde görünmez bir tehlikeyi tetikledi. İstanbul ve Yalova genelinde yapılan anlık ölçümlerde azot dioksit ve karbonmonoksit seviyelerinin aniden kritik sınırları zorlaması, çevre ve hava kalitesi uzmanlarını harekete geçirdi.

BUGÜN SAKIN PENCERELERİ AÇMAYIN ÇAĞRISI YAPILDI

Hava durumuna ilişkin anlık analizleriyle bilinen Hava Forum platformu, iki kentte hem azot dioksit hem de karbonmonoksit değerlerinin hızla yükseldiğini belirterek pencerelerin açılmaması gerektiğini kamuoyuna duyurdu. Bu uyarının ardından meteoroloji ve halk sağlığı uzmanları kritik saat aralığına işaret etti.

UZMANLAR SAAT VEREREK UYARDI

Uzmanlar, mesai çıkışıyla birlikte kilitlenen akşam trafiği, rüzgarın tamamen durması ve yere çöken duman tabakası sebebiyle kirliliğin özellikle bugün saat 18.00'den sonra zirve noktaya ulaşacağını belirtti. Tam da bu saatlerde vatandaşların "evi havalandırma" refleksiyle hareket ederek pencereyi açmasının büyük bir hata olacağını vurgulayan uzmanlar, zehirli gazların doğrudan evin içine dolacağı konusunda uyarılarda bulundu.

KRİTİK SEVİYE AŞILDI

Atmosferde hızla yoğunlaşan azot dioksit ve karbonmonoksit miktarının özellikle astım, KOAH, kalp-damar rahatsızlığı bulunanlar, çocuklar ve yaşlılar üzerinde ciddi bir solunum baskısı yaratabileceği hatırlatıldı. Yetkililer, akşam 18.00 sonrasında pencerelerin sıkıca kapalı tutulmasının yanı sıra, rüzgar akışı normale dönene kadar açık havada yürüyüş, koşu veya ağır efor gerektiren aktivitelerden kesinlikle kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.