Bilim insanlarına göre dünyanın dönüş hızı, son yıllarda gözle görülür şekilde artmaya başladı. 9 Temmuz'un (bugün) da dahil olduğu üç günün, standart günlere göre 1.3 ila 1.5 milisaniye daha kısa olacağı açıklandı. Bu durum, gezegenin dönüş süresindeki şaşırtıcı hızlanmanın bir sonucu.

Normalde dünya kendi etrafında 24 saatte (yani tam olarak 86.400 saniyede) döner. Ancak bu döngü zaman zaman küçük sapmalarla değişebiliyor. Özellikle son yıllarda kaydedilen hız artışı, bilim dünyasında ilgiyle takip ediliyor.

BİLİM İNSANLARI NEDENİNİ ARAŞTIRIYOR

İlk olarak 2020'de atom saatleriyle yapılan ölçümler, dünyanın dönüş süresinin kısaldığını gösterdi. Geçen yıl 5 Temmuz günü dönüş süresi 1.66 milisaniye daha kısa sürdü.

Ancak gezegenimizin neden hızlandığı kesin olarak bilinmiyor. Ancak atmosferdeki değişimler, buzulların erimesi, yerçekimsel etkiler, yer çekirdeğindeki hareketler ve manyetik alanın zayıflaması gibi pek çok faktörün birlikte etkili olabileceği düşünülüyor.

Örneğin; dünyanın çekirdeğinde bulunan eriyik metalin hareketi, gezegenin şekil ve denge yapısını etkileyerek dönüş hızında küçük ama ölçülebilir değişikliklere yol açabiliyor.

Ayrıca iklim değişikliği de bu süreçte rol oynayabilir. Yaz aylarında Kuzey Yarımküre'de ağaçların yapraklanması gibi kitlesel hareketlerin bile gezegenin dönme eksenine olan uzaklığı değiştirdiği ve bu durumun mikrosaniyelik etkiler doğurabileceği ifade ediliyor.

NEGATİF 'ARTIK SANİYE' EKLENEBİLİR

Dünyanın dönüş hızı yavaşladığında zamanla uyum sağlamak için "artık saniye" ekleniyor. Ancak eğer hızlanma devam ederse, tarihte ilk kez "negatif artık saniye" eklenmesi gerekebilir. Bu, bir saniyenin zaman sisteminden çıkarılması anlamına geliyor ve bugüne dek hiç yapılmadı.