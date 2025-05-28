İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlarda tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe, Silivri Cezaevi'nde evlenme kararı almıştı. 23 Nisan'dan bu yana tutuklu bulunan Gökce'nin nikahı bugün Silivri Cezaevi'nde kıyılacak.
Gökce ailesinin nikah törenine katılma talebine art arda yapılan başvurulara rağmen izin verilmemişti.
Gökçe ailesinin nikaha katılmasına izin çıkmaması tepkiye de neden olmuş, aile nikah zamanında Marmara Cezaevi önünde bulunacaklarını duyurmuştu.
AİLEYE İZİN ÇIKTI
Edinilen bilgiye göre, Gökce'nin bugün kıyılacak nikahına ailenin katılma talebi son anda kabul edildi.
ÖZGÜR ÖZEL NİKAH ŞAHİDİ
Bugün kıyılacak nikahta çiftin nikah şahidinin de CHP Genel Başkanı Özgür Özel olacağı öğrenildi.