MTV ödemelerinde son gün geldi çattı. Ödemeler için bugün son gün. Ocak ve Temmuz ayında yapılan MTV ödemelerinde ikinci taksit ödemeleri 1-31 Temmuz aralığında yapılıyor. Bugün son ödeme tarihiyken, borcun zamanında ödenmemesi halinde vergi dairesi e-haciz işlemi başlatabiliyor.

ÖDEMELER NEREDEN YAPILIYOR

MTV ödemesi yapacak milyonlarca vatandaş ise ödemelerin nasıl ve nereden yapıldığını merak ediyor. MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) dijital vergi dairesi üzerinden online olarak yapılabilecek. Bunlara ek olarak farklı alternatiflerde bulunuyor. İşte ödeme yapılacak yerler;

-Vergi daireleri,

-PTT şubeleri,

-Banka şubeleri,

Bankaların internet şubeleri ve mobil uygulamaları üzerinden de ödemeler yapılabiliyor. Ayrıca yabancı ülkelerdeki banka kartları da ödemelerde kullanılabiliyor.

ÖDEMEYEN HACİZLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİR

Ödemesini yapmayanlar için vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi başlatılabilir. Ayrıca, araç muayenesi yaptırmak için MTV borcunun ödenmiş olması zorunlu tutuluyor.

31 Temmuz'a kadar ödeme yapmayanlar için aylık yüzde 4,5 oranında gecikme faizi uygulanacak. Ayrıca borcun zamanında ödenmemesi halinde vergi dairesi e-haciz işlemi başlatabiliyor.

MTV TUTARLARI GÜNCELLENDİ

2025 MTV tutarları, Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 43,93 oranında yeniden değerleme yapılarak yükseltildi. Bu da araç sahiplerinin daha yüksek vergi ödemesini ifade ediyor. Sıfır araçta en düşük MTV 4 bin 834 liraya çıkmıştı.