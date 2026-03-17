Borsa İstanbul'da hisse ve fon yatırımcılarını ilgilendiren bayram tatili süresince gerçekleşmeyecek olan takas işlemlerinden öncesinde bugün işlemlerini yapması gerekiyor.
Borsa İstanbul, Ramazan Bayramı nedeniyle perşembe günü yarım gün işlem gördükten sonra pazartesi gününe kadar kapalı kalacak.
T+2 işleminin devam etmesi sebebiyle 18 Mart 2026 Çarşamba günü satış yapan bir yatırımcı parasını Pazartesi günü alabilecek.
Para transferlerini bayram öncesinde almak isteyenlerin, bugün hisse ve fon satışı yapması gerekme. bugün yapılan işlemler sonrasında paralar perşembe günü hesaplara yatacak.
Yarından itibaren yapılan satışların paraları ise hesaplara pazartesi günü yatacak.