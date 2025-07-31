15 TL'lik Yenileme Fırsatı Bugün Bitiyor

Uzun süredir yürürlükte olan ehliyet yenileme süreci, bu gece sona eriyor. Eski tip sürücü belgeleri, bugüne kadar sadece 15 TL karşılığında yeni çipli ehliyetlerle değiştirilebiliyordu. Ancak bu imkân, 31 Temmuz 2025 gecesi itibarıyla ortadan kalkacak.

Yarın Geçerli Olacak Ücret Şaşırtıyor

Bugünden itibaren yenileme işlemlerini gerçekleştirmeyenler için B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 TL olarak belirlendi. Aradaki fark ise vatandaşları oldukça zorlayacak gibi görünüyor.

Yetkililerden Uyarı: Son Dakika Yoğunluğuna Dikkat!

Yetkililer, başvuru yoğunluğu nedeniyle son gün işlem yapmanın riskli olduğunu daha önce defalarca dile getirmişti. Yoğunluk nedeniyle sistemsel aksaklıklar yaşanabileceği, bu yüzden başvuruların erkenden yapılması gerektiği vurgulanmıştı.

Ceza Ödememek İçin Bugün Yenileyin

Eski tip ehliyet sahiplerinin, herhangi bir cezai işleme veya yüksek ücret ödemesine maruz kalmamaları için 31 Temmuz 2025 bitimine kadar ehliyetlerini yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirmeleri şart. Aksi takdirde belgeleri geçersiz sayılacak ve yenileme işlemleri 7 bin 438 TL ücretle gerçekleştirilecek.

Ehliyetini hâlâ yenilemeyenler için artık saatler kaldı…