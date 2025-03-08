İstanbul'da bugün saat 14.00'ten itibaren, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonlarının İstiklal Caddesi girişleri ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı hizmete kapatılacak.

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla, ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın kapalı olacağını duyurdu. Ayrıca, Taksim istasyonunda durmayan metro araçlarının seferlerine devam edeceği bildirildi.

Bugün Taksim Metrosu neden kapalı?

Beyoğlu Kaymakamlığı, İstanbul'da Taksim ve çevresinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenmek istenen etkinlikleri yasakladı. Yasak kararı, polis bariyerlerinin Cuma günü itibarıyla Taksim Meydanı'na yerleştirilmeye başlamasıyla duyuruldu.

Kaymakamlığın internet sitesinde yapılan açıklamada, Taksim, İstiklal ve Sıraselviler Caddesi'nde yapılmak istenen toplanmaların "kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemler" oluşturabileceği ifade edildi. Ayrıca, 8 Mart günü saat 08.00'den itibaren tüm açık alanlarda 24 saat süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtımı ve oturma eylemi gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.