7 Kasım Cumartesi günü toplu taşıma kullanacak bazı vatandaşlar için ücretsiz ulaşım imkanı sunulacak. Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) kapsamında uygulanacak karar doğrultusunda belirli kişiler, sınav belgelerini göstererek toplu taşıma araçlarından ücret ödemeden yararlanabilecek. Toplu taşıma kimlere ücretsiz olacak? Bugün gerçekleştirilecek Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (EUS) katılacak adaylar ile sınavda görevli öğretim elemanları ücretsiz ulaşım hakkından faydalanabilecek. Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin sınav giriş veya görev belgelerini ibraz etmeleri yeterli olacak. Hangi toplu taşıma araçları ücretsiz olacak? Ücretsiz ulaşım uygulaması, entegrasyona dahil toplu taşıma araçlarında geçerli olacak. Sınava katılmayan veya sınavda görevli olmayan vatandaşlar ise toplu taşımayı mevcut ücret tarifesi üzerinden kullanmaya devam edecek.

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