Hıdırellez gecesi (5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece), doğanın uyanışıyla birlikte mucizelerin yaşandığına inanılır. Bu gece mayalanan yoğurdun, ev halkına yıl boyu sağlık, huzur ve bitmek bilmeyen bir bolluk getireceği rivayet edilir. En ilginç olanı ise; bu yoğurdu mayalamak için market mayasına ihtiyacınız yok.

Evinize bereket davet etmek için bu akşam şu adımları takip edin:

Taze, doğal sütü kaynatın ve serçe parmağınızın 10 saniye dayanabileceği ılıklığa gelmesini bekleyin.

Gün doğmadan önce çimlerin üzerindeki çiğ tanelerini (sabah çiyi) toplayın. Eğer bulamazsanız; ısırgan otu veya yoğurt otu gibi doğadan gelen bitkiler de sütünüzü mayalayacak güce sahiptir.

Bir kaşık alın ve sütün içinde hiçbir maya yokken, sanki varmış gibi kaşığı 3 kez süte batırın. Her defasında "Fatma Anamızın eliyle..." diyerek niyetinizi ve dualarınızı fısıldayın.

Kabın üzerini bir tülbentle örtün ve battaniyeye sararak sabah ezanına kadar bekletin. Sabah uyandığınızda sütün yoğurda dönüştüğünü göreceksiniz.

Hıdırellez yoğurdu tuttuğunda, bu bereketi sadece kendinize saklamayın. Geleneğe göre, bu şifalı yoğurttan 7 farklı kişiye ikram etmek, evinizdeki bolluğu ebedi kılar.