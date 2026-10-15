İstanbul’da dün geceden bu yana etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağış ve şiddetli fırtına, hayatı durma noktasına getirdi. İstanbul Valiliği’nin olumsuz hava koşulları nedeniyle okulları 1 gün süreyle tatil etmesinin ardından, gözler hava ulaşımına çevrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında megakentte etkili olan olumsuz hava şartları, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuş operasyonlarında ciddi aksamalara yol açtı.

Gelişmelerin ardından Türk Hava Yolları (THY), Pegasus ve AJet yolcuları, 15 Ekim 2026 Perşembe günü iptal edilen uçak seferleri listesine kilitlendi.

46 UÇAK BAŞKA MEYDANLARA YÖNLENDİRİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul genelinde yaşanan hava muhalefeti nedeniyle havalimanlarına iniş yapamayan toplam 46 uçağın alternatif meydanlara yönlendirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan toplam 43 uçak, yurt içi ve yurt dışındaki alternatif havalimanlarına yönlendirilmiştir. Bu kapsamda yurt içinde; Ankara Esenboğa Havalimanı'na 16, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 8, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 10, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na 2, Çanakkale Havalimanı'na 2 ve Antalya Havalimanı'na 1 uçak sevk edilmiştir. Yurt dışında ise Tahran'a 1, Burgaz'a 2 ve Atina'ya 1 uçak yönlendirilmiştir.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise şiddetli rüzgar ve rüzgar kesmesi (shear) nedeniyle inişlere bir süre ara verilmiş, kalkış operasyonları ise saat 21.42'de durdurulmuştur. Saat 22.00 itibarıyla 3 uçak Ankara Esenboğa Havalimanı’na yönlendirilmiş olup, Sabiha Gökçen'de iniş ve kalkış operasyonları saat 22.02 itibarıyla yeniden normale dönmüştür."

BUGÜN UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

İstanbul'da hava muhalefetine bağlı olarak bazı seferlerde gecikmeler (rötar) ve havada tur atma durumları yaşanırken, kitlesel bir iptal kararına ilişkin havayolu şirketlerinden henüz resmi bir toplu iptal açıklaması gelmedi, ancak anlık hava durumuna göre sefer bazlı iptaller gerçekleştirilebiliyor.

Seyahati olan vatandaşların havalimanlarına gitmeden önce mağduriyet yaşamamaları adına THY, Pegasus ve AJet’in resmi internet sitelerinde yer alan "Uçuş Durumu" veya "Sefer Sorgulama" ekranlarından bilet bilgileri (PNR kodu) ya da uçuş numaraları ile uçuşlarının güncel durumunu kontrol etmeleri önemle vurgulanıyor.