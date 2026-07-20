20 Temmuz 2026'da gerçekleşen Jüpiter-Neptün üçgeni, astrolojiye göre bazı burçlar üzerinde güçlü ve olumlu etkiler yaratıyor. Astrologlar, bu gökyüzü hareketinin özellikle 3 burcun uzun süredir kaybettikleri umut ve motivasyonu yeniden kazanmasına yardımcı olacağını belirtiyor.

Balık

Balık burçları için bu gökyüzü hareketi, başkalarının düşüncelerinden fazlasıyla etkilenilen dönemin sona ermesine işaret ediyor.

Astrologlara göre Jüpiter ile Neptün arasındaki uyumlu açı, Balık burçlarının öz benlikleriyle yeniden bağlantı kurmasını sağlayacak. Uzun zamandır geri planda kalan hayaller ve hedefler yeniden önem kazanırken, iyimserlik duygusu da güçlenecek. Yeni başlangıçlar yapmak ve eski motivasyonu geri kazanmak için uygun bir dönem olduğu belirtiliyor.

Aslan

Aslan burçları için 20 Temmuz, özgüvenin yeniden yükselişe geçtiği bir gün olabilir.

Son haftalarda kendilerine olan inançlarını sorgulayan Aslan burçlarının, Jüpiter-Neptün üçgeninin etkisiyle yeteneklerini yeniden fark edecekleri öngörülüyor. Astrolojik yorumlara göre, geçici güvensizliklerin yerini yeniden cesaret ve kararlılık alacak.

Özellikle Jüpiter'in Aslan burcu üzerindeki etkisinin, kişisel gelişim ve kendini ifade etme konularında destekleyici olacağı ifade ediliyor.

Yay

Yay burçları için ise yeni fikirler ve projeler ön plana çıkıyor.

Astrologlar, uzun süredir akıllarında olan bir planın hayata geçirilmesi için uygun bir zaman dilimine girildiğini belirtiyor. Jüpiter-Neptün üçgeninin verdiği ilhamla birlikte Yay burçlarının umutlarını tazeleyeceği, geleceğe daha olumlu bakacağı ve cesaretle harekete geçeceği ifade ediliyor.

İçsel motivasyonun güçleneceği bu süreçte, geçmişte yaşanan olumsuzlukların geride bırakılması ve yeni hedeflere odaklanılması tavsiye ediliyor.