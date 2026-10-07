Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle bankalar, finansman ve faktoring şirketleri, sermaye piyasası kurumları, portföy yönetim şirketleri, elektronik para ve ödeme kuruluşları ile kuyumcuların kimlik tespitine yönelik parasal sınırlarında değişiklik yapıldı.

Buna göre, nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti gerektiren parasal sınır 185 bin liradan 370 bin liraya yükseltildi.

Elektronik transferler, dijital kimlik tespiti ve basitleştirilmiş tedbirler için belirlenen parasal sınır ise 15 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldı.

KİMLİK TESPİTİ ZORUNLU OLACAK

Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti gerektiren parasal sınır 185 bin liradan 370 bin liraya yükseltildi.

Buna göre işlem tutarının veya birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplamının 370 bin lira ve üzerinde olması halinde müşterinin ve müşteri adına hareket eden kişilerin kimlik bilgilerinin alınması ve doğrulanması gerekecek.

SMS DOĞRULAMADA YENİ ŞARTLAR

Yönetmelikle, finans kuruluşlarının internet ve mobil kanallarda müşteri doğrulama yöntemlerine ilişkin yeni düzenlemeler de yapıldı.

Müşterinin kimlik doğrulaması, daha önce doğrulanmış cep telefonu numarasına gönderilen tek kullanımlık SMS doğrulama kodu (SMS OTP) ile yapılabilecek. Bu doğrulama yönteminde imza örneği alınmayacak.

Ancak kullanılacak doğrulama yönteminin, işlemin niteliğine ve risk düzeyine uygun olması, işlemi gerçekleştiren kişinin daha önce kimliği tespit edilmiş müşteri olduğuna yeterli güvence vermesi ve yetkisiz kişilerin müşteri adına işlem yapması riskine karşı uygun güvenlik önlemlerini içermesi gerekecek.