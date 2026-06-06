Sektördeki fiyat güncellemeleri kapsamında bir tütün grubunun ürünlerinde fiyat artışına gidildi. Yeni fiyat listesi 6 Haziran 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Söz konusu grupta yer alan ürünlerin büyük bölümüne 5 TL zam yapılırken, bazı ürünlerdeki artış miktarı 10 TL oldu.

İlgili grupta bundan önceki son fiyat ayarlaması 18 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilmişti.

TABAN VE TAVAN FİYATLAR DEĞİŞTİ

Yapılan son fiyat güncellemesinin ardından gruptaki ürünlerin fiyat aralığı şu şekilde değişti:

En düşük ürün fiyatı: 110 TL

En yüksek ürün fiyatı: 130 TL

DİĞER GRUPLARDA DA FİYAT ARTIŞLARI YAŞANMIŞTI

Daha önce iki farklı tütün grubunun ürünlerine de paket başına 5'er TL zam yapılmıştı.

Bu artışların ardından her iki gruptaki ürün fiyatları 105 TL ile 120 TL arasındaki seviyelere gelmişti. Son yapılan güncelleme ile birlikte sektördeki fiyat artışı eğilimi devam etti.