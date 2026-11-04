Hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı kasım ayı itibarıyla sağlık uzmanları, kış enfeksiyonlarına karşı bağışıklık sistemini destekleyen beslenme alışkanlıkları ve aşılanma süreçlerine dikkat çekti. Hunter & Gather Fonksiyonel Beslenme Direktörü Pauline Cox, gripten korunmada düzenli beslenmenin ve özellikle yağlı balık tüketiminin önemini vurguladı.

EYLÜL AYINDAN İTİBAREN GRİP VAKALARI ARTIYOR

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yayımlanan kış virüsü takip raporuna göre, eylül ayında görülen erken mevsimsel artışın ardından grip vakaları bazal seviyelere geriledi. İnfluenza benzeri semptomlarla acil servise başvuranların oranı mevsim normallerinin bir miktar üzerinde seyrederken, dolaşımdaki virüslerin ağırlıklı olarak İnfluenza A'nın H1N1 ve H3N2 alt tipleri olduğu belirlendi.

Sağlık yetkilileri, kış aylarında sağlık sistemindeki yoğunluğu azaltmak adına öncelikli ve riskli grupların grip aşısı yaptırması gerektiğini bildirdi.

DAHA FAZLA BALIK TÜKETİN ÇAĞRISI

Güneş ışığının zayıflaması nedeniyle vücudun yeterli D vitamini sentezleyemediğini hatırlatan uzmanlar, somon, sardalya ve uskumru gibi yağlı balıkların tüketimini öneriyor. Bununla birlikte besinlerin tek başına yeterli gelmeyebileceği belirtilerek, Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) tarafından önerildiği üzere sonbahar ve kış boyunca yetişkinlerin günlük 10 mikrogram D vitamini takviyesi alması tavsiye edildi.

Bağışıklık dokularının onarımı için protein alımının da sürdürülmesi gerektiğine işaret eden Cox; yumurta, tavuk, balık, kurubaklagil ve tofu gibi protein kaynaklarının günlük öğünlere düzenli biçimde dahil edilmesinin savunma mekanizmasını canlı tutacağını ifade etti.