Yaklaşık 16 yıldır Avrupa Birliği'ne aday ülke statüsünde yer alan Batı Balkan ülkesi Karadağ, üyelik sürecini hızlandırmak ve vize politikalarını topluluk standartlarına uyumlu hale getirmek amacıyla yeni bir düzenlemeye gidiyor.

Ülke yönetimi, Türk vatandaşlarına yönelik uygulanan vizesiz seyahat rejimini sona erdirme kararı aldı. Gelişmenin ardından Türk Hava Yolları da Karadağ'a seyahat planı yapan yolcuları için resmi bir bilgilendirme yayımladı.

Alınan karar doğrultusunda, 1 Kasım 2026 (bugün) tarihinden itibaren bordo pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkeye giriş yapabilmesi için Karadağ vizesi ya da geçerli bir Schengen vizesine sahip olması gerekecek.

VİZESİZ SEYEHAT 30 GÜNE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Karadağ hükümeti, geçtiğimiz yılın ekim ayında başkent Podgorica'da meydana gelen bir olayın ardından Türkiye'ye yönelik vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya almıştı.

Bu kısıtlama 23 Aralık 2025 tarihinde yürürlükten kaldırılmış, ancak Türk vatandaşlarının ülkede vizesiz kalış süresi 90 günden 30 güne düşürülmüştü.

Açıklanan son kararla birlikte, daha önce süresi kısaltılan vizesiz giriş imkanı 1 Kasım 2026 (bugün) tarihi itibarıyla tamamen ortadan kalkmış olacak. Seyahat edecek yolcuların, planlanan uçuş öncesinde ilgili vize başvuru hizmeti kanalıyla işlemlerini tamamlaması gerekecek.

UYGULAMA RUSYA VE BELARUS VATANDAŞLARINI DA KAPSIYOR

Karadağ'ın hayata geçireceği yeni vize rejimi yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla sınırlı kalmayacak. Kararın, Belarus ve Rusya vatandaşlarını da doğrudan kapsadığı bildirildi.

Vize politikasını 1 Kasım 2026'dan (bugünden) itibaren tamamen Avrupa Birliği normlarına uygun seviyeye getirmeyi hedefleyen Karadağ, söz konusu ülkelerin vatandaşlarından da seyahat öncesinde resmi vize talep edecek.