Norveç’e bağlı Svalbard takımadalarında yer alan ve dünyanın en kuzeyindeki kalıcı yerleşim yeri olan Longyearbyen’de kutup gecesi dönemi başladı. 26 Ekim 2026 tarihinde yılın son gün batımının gerçekleştiği kasabada, güneş ardışık 112 gün boyunca ufkun altında kalacak.

Yaklaşık 78 derece kuzey enleminde bulunan yerleşimde 26 Ekim günü güneş, yerel saatle 11.12’de doğup 12.09’da bataraq bir saatten daha kısa bir süre gökyüzünde kaldı. ABD Deniz Gözlemevi (USNO) verilerine göre, 27 Ekim 2026 ile 15 Şubat 2027 tarihleri arasında bölgede gündoğumu gerçekleşmeyecek.

EN KARANLIK DÖNEM 13 KASIM - 29 OCAK ARASI

Astronomik verilere göre karanlık kademeli olarak ilerleyecek:

12 Kasım'a kadar: Gün ortasında kısa süreli alacakaranlık kuşağı gözlemlenecek; 12 Kasım günü bu süre 11.26 ile 11.55 arasına inecek.

13 Kasım 2026 – 29 Ocak 2027: Güneşin öğle saatlerinde dahi ufkun 6 dereceden daha altına inmesiyle sivil alacakaranlık tamamen sona erecek ve kutup gecesinin en karanlık evresi yaşanacak.

30 Ocak 2027: İlk alacakaranlık ışıkları yeniden görünür hale gelecek.

16 Şubat 2027: Düz ufuk çizgisi referansına göre ilk astronomik gündoğumu kaydedilecek.

DAĞLAR DOĞRUDAN IŞIĞI GECİKTİRİYOR

İlk gündoğumu 16 Şubat’ta hesaplansa da yerleşimi çevreleyen dağlar doğrudan güneş ışığının sokaklara ulaşmasını engelliyor. Kasabanın bazı kesimlerinde doğrudan güneş ışığı mart ayı başına kadar görülemiyor. Söz konusu kavuşma, bölgede geleneksel olarak "Solfestuka" (Güneş Festivali Haftası) etkinlikleriyle kutlanıyor.

Havalimanı meteoroloji istasyonunun 1991-2020 dönemi normallerine göre, bölgede ortalama sıcaklıklar ocakta -10,9 °C, şubatta -11,6 °C ve martta -12,0 °C olarak ölçülüyor.

128 GÜN BOYUNCA HİÇ BATMAYACAK

Kışın ardından gelen döngüde güneş, 19 Nisan ile 24 Ağustos 2027 tarihleri arasında 128 gün boyunca hiç batmayacak; 18 Nisan - 1 Eylül tarihleri arasında ise aralıksız beyaz geceler yaşanacak.

Yerel makamlar, kutup gecesi boyunca öğle saatlerinde dahi izlenebilen kuzey ışıklarını takip eden ziyaretçiler için güvenlik protokollerini hatırlattı: Görünürlük için reflektörlü ekipman kullanımı tavsiye ediliyor.

Yerleşim alanı dışına yetkili rehber olmadan veya kutup ayılarına karşı lisanslı caydırıcı ve savunma teçhizatı bulunmadan çıkılması yasak uygulanıyor.