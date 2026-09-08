Dünyaca ünlü mesajlaşma platformu WhatsApp, güvenlik standartlarını artırmak ve yeni özellikleri desteklemek amacıyla işletim sistemi gereksinimlerini güncelledi.

Ana şirket Meta tarafından alınan kararla birlikte, güncel güvenlik ve teknik altyapıyı karşılayamayan eski model telefonlarda WhatsApp erişimi kademeli olarak kesilecek.

DESTEK KESİNTİSİ İÇİN TAKVİM BELİRLENDİ

Uygulamanın çalışmayı durduracağı tarihler işletim sistemlerine göre farklılık gösteriyor. Yapılan düzenlemeye göre platformun destek takvimi şu şekilde işleyecek:

Android Cihazlar: Android 6.0 sürümünün altında kalan telefonlarda WhatsApp desteği 8 Eylül 2026 itibarıyla son buluyor. Minimum sistem gereksinimi Android 5.0'dan Android 6.0'a çıkarıldı.

iOS Cihazlar: iPhone modellerinde ise iOS 15.5 öncesi sürümler 30 Kasım 2026 tarihinden itibaren desteklenmeyecek.

İPHONE KULLANICILARI VE GÜVENLİK GÜNCELLEMELERİ

iOS tarafındaki değişiklikten geniş bir kitlenin etkilenmesi beklenmiyor. iOS 15.1 sürümünü çalıştırabilen cihazların büyük çoğunluğu iOS 15.5 veya daha üst bir sürüme güncellenebildiği için erişim sorunu yaşanmayacak.

Meta, eski işletim sistemlerinin gerekli güvenlik yamalarını alamaması ve yeni uygulama özelliklerini teknik olarak kaldıramaması nedeniyle bu tür güncellemelerin periyodik olarak yapıldığını bildirdi.

DESTEĞİ KESİLECEK BAZI TELEFON MODELLERİ

Gerekli işletim sistemi güncellemelerini alamadığı için WhatsApp kullanımına kapatılacak eski modellerden bazıları şunlardır:

Samsung Galaxy S4, Galaxy Note 3, Galaxy Grand Prime

-HTC One Max

-Sony Xperia Z

-LG G2

-Asus ZenFone 4

-Xiaomi Mi 4i, Redmi Note 2

-Huawei Ascend P7, Huawei Mate 7