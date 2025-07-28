Gıda güvenliğiyle ilgili farkındalığı artırmak ve denetim süreçlerini şeffaf hale getirmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği karekod uygulaması yeni bir döneme girdi.

Artık market, kasap, manav gibi satış noktalarıyla restoran, kafe ve yemekhaneler gibi toplu tüketim işletmeleri, denetim bilgilerinin yer aldığı karekodu görünür şekilde bulundurmak zorunda olacak.

BUG Ü NDEN İ T İ BAREN ZORUNLU

Geçtiğimiz yıl başlatılan ve bugüne kadar isteğe bağlı olarak uygulanan sistem, bugünden itibaren zorunlu hale geldi. Uygulama sayesinde tüketiciler, işletmelere ait denetim bilgilerine doğrudan ulaşabilecek. Bakanlık, karekod sisteminin vatandaşların güvenilir gıdaya kolayca ulaşmasını ve resmi kontrollerin görünürlüğünü artırmasını hedefliyor.

Tüketiciler, işletmede yer alan karekodu, mobil cihazlarına indirdikleri "Tarım Cebimde" uygulamasıyla taratarak işletmeye dair kayıt/onay numarası, unvan, adres bilgileri ve en son denetim tarihini görüntüleyebilecek.

İŞ LETMELER KAREKODU Ü CRETS İ Z OLU Ş TURAB İ LECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitkisel Gıdalar Çalışma Grubu Sorumlusu Çiğdem Kurtar, uygulamanın şeffaflığı esas aldığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Üretim işletmelerinde uygulama gönüllü devam ediyor. Market, kasap gibi satış, restoran, kafe gibi toplu tüketim işletmelerinde uygulama zorunlu olacak. İşletmeciler, 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' adresinden, karekod oluşturma sekmesinden, sadece vergi ve TC kimlik numaraları ile Bakanlığımızdan almış oldukları işletme kayıt numarasını girerek, karekodlarını hiçbir başvuruya gerek duymadan, ücret ödemeden, bürokratik işlem yerine getirmeden, anında 7 gün 24 saat oluşturabilecek."

Kurtar ayrıca, bu görselin tüketicilerin görebileceği bir noktaya asılmasının yeterli olduğunu vurgulayarak, karekodu gören vatandaşların işletmenin Bakanlık kayıtlı ve denetimden geçmiş olduğunu anlayabileceğini ifade etti. Karekodla yapılan sorgulamada bir uyumsuzluk fark eden tüketiciler ise "Alo 174 Gıda Hattı"na bildirimde bulunabilecek.

UYGULAMADAN GE Ç MEYEN İŞ LETMELERE PARA CEZASI VER İ LECEK

Çiğdem Kurtar, hem tüketici şikayetleri hem de Bakanlığın rutin kontrolleri kapsamında, karekod sistemine geçmeyen işletmelere idari para cezası uygulanacağını belirtti ve şu bilgileri paylaştı:

"Gıdaların kontrollerinde steril ambalajlara numune alıyor, numuneleri lazer termometre ile kontrol ediyor, ölçümler ve alınan numunelerde DNA düzeyinde denetimler yapıyor, yüksek teknoloji kullanıyoruz. Tüketicilerimizin, 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' adresimizi ve 'Tarım Cebimde' uygulamamızı, yeni yapacağımız bilgilendirme faaliyetleri için takip etmelerini rica ediyoruz. Unutmayınız ki en iyi denetçi tüketicinin kendisi. Hepimiz sonuç itibarıyla tüketiciyiz. Tüketicilerin, gıdaların güvenilir olduğunu hissetmesi, işletmenin denetlendiğini bilmesi ciddi bir memnuniyet oluşturuyor."

Gıda güvenliğine yönelik atılan bu adım sayesinde hem işletmeler daha şeffaf bir denetim sürecine tabi tutulacak hem de vatandaşlar bilinçli tüketici olarak rol üstlenecek. Yeni dönemde artık en iyi denetçi, doğrudan halkın kendisi olacak.