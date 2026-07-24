Haftalar süren gecikmeler, yanlış anlaşılmalar ve kararsızlıkların ardından gökyüzündeki enerji değişmeye başladı. 23 Temmuz'da sona eren Merkür Retrosu, iletişimden iş hayatına, seyahat planlarından önemli kararlara kadar birçok alanda yaşanan aksaklıkların geride kalacağına işaret ediyor.

Astrolojik yorumlara göre, 24 Temmuz'da Yay burcuna geçen Ay ise bu değişimi daha da güçlendiriyor. İyimserlik, cesaret ve geleceğe odaklanmayı simgeleyen bu geçiş, birçok kişiye duygusal anlamda yeni bir başlangıç fırsatı sunuyor.

Merkür Retrosu'nun etkileri azalıyor

Merkür Retrosu; iletişim, teknoloji, seyahat ve karar alma süreçlerinde yaşanan aksaklıklarla ilişkilendiriliyor. Retronun sona ermesiyle birlikte yanlış anlaşılmaların azalması, ertelenen planların yeniden gündeme gelmesi ve belirsizliklerin netleşmesi bekleniyor.

Buna Yay burcundaki Ay'ın iyimser ve özgürleştirici etkisi de eklenince, geçmişe takılı kalmak yerine geleceğe odaklanmak daha kolay hale geliyor. Astrolojik yorumlara göre bu süreç, yeni başlangıçlar yapmak ve uzun süredir bekleyen adımları atmak için uygun bir dönem olabilir.

Terazi

Terazi burçları için son dönemde yaşanan iletişim sorunları ve yanlış anlaşılmalar geride kalmaya başlıyor. Sürekli aynı konular üzerinde düşünmek yerine olaylara daha geniş bir perspektiften bakabilecekleri bir döneme giriyorlar.

Aile, arkadaşlık ya da iş hayatında yaşanan gerginliklerin azalmasıyla birlikte daha huzurlu bir süreç başlayabilir. Yay burcundaki Ay da Terazilere sorunlara değil, yeni fırsatlara odaklanmaları konusunda destek veriyor.

Aslan

Aslan burçları için doğum günü sezonu, Merkür Retrosu'nun sona ermesiyle birlikte çok daha güçlü etkiler yaratıyor. Son haftalarda hissedilen özgüven kaybı yerini yeniden cesarete ve motivasyona bırakabilir.

Yarım kalan projeler yeniden hız kazanırken, yaratıcı fikirler daha rahat hayata geçirilebilir. Sosyal çevreden alınacak destek de Aslan burçlarının enerjisini artırabilir.

Yay

Yay burçları, Ay'ın kendi burçlarında ilerlemesiyle bu dönemin en güçlü etkilerini hissedebilecek isimler arasında yer alıyor.

Uzun süredir bekleyen planlar yeniden hareket kazanırken, kariyer, eğitim veya seyahat konularında yeni fırsatlar gündeme gelebilir. Astrolojik yorumlar, bu yüksek enerjiyi acele kararlar yerine planlı adımlarla değerlendirmeleri gerektiğine dikkat çekiyor.

Kova

Kova burçları için son haftalarda yaşanan kararsızlık ve yön arayışı yerini daha net hedeflere bırakıyor. Merkür'ün ileri harekete geçmesiyle birlikte iletişim trafiği hızlanırken, yeni fikirler ve projeler de yeniden şekillenmeye başlayabilir.

Özellikle iş bağlantıları, ekip çalışmaları ve yaratıcı projelerde olumlu gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor. Daha önce ertelenen hedefler yeniden gündeme gelirken, Kova burçları kendilerini çok daha kararlı hissedebilir.