

Astrolog ve YouTube içerik üreticisi Marina Skadi (Marina Sokolova), 13 Temmuz'un yeni bir Merkür döngüsünü başlattığını belirtiyor. Ona göre bu gökyüzü hareketi, 14 Temmuz'da gerçekleşecek Yeni Ay'ın etkisini daha da belirgin hale getiriyor.

Yengeç burcundaki Yeni Ay yeni başlangıçlar getiriyor

14 Temmuz saat 12.44'te (GMT+3) Yengeç burcunda meydana gelecek Yeni Ay, duygusal yenilenme ve iç huzur temalarını öne çıkarıyor. Ev, aile, güven duygusu ve kişisel yaşam alanıyla ilgili konular bu süreçte önem kazanacak. Kendinizi daha güvende hissetmek ve yaşamınızdaki temelleri sağlamlaştırmak için uygun bir dönem başlıyor.

Yeni Ay'ın ardından gelen günlerde önceliklerinizi yeniden belirleyebilir, dış etkenlerden uzak kalarak hedeflerinizi daha net ortaya koyabilirsiniz. Atılan adımların uzun vadede daha sağlam sonuçlar vermesi bekleniyor.

Ayın ikinci yarısında dikkatli olun

17 Temmuz itibarıyla Jüpiter ile Plüton arasındaki karşıt açı etkisini göstermeye başlayacak. Bu gökyüzü görünümü, özellikle önemli kararlar, maddi kaynaklar ve uzun vadeli planlarda daha temkinli hareket edilmesi gerektiğine işaret ediyor.

Bu dönemde gereksiz tartışmalardan, zaman kaybettiren uğraşlardan ve başkalarının gündemine kapılmaktan kaçınmak faydalı olabilir. Jüpiter büyümeyi, Plüton ise derin dönüşümü temsil ettiği için alınacak kararların etkisi uzun süre hissedilebilir.

Koç

Bu hafta dikkatinizi gerçekten önem verdiğiniz işlere yöneltmeniz kolaylaşacak. Uzun süredir ertelediğiniz görevleri tamamlayabilir ve size güven veren yeni sorumluluklara odaklanabilirsiniz. Yakın çevrenizle daha açık ve samimi konuşmalar yapmak ilişkilerinizi güçlendirebilir. İş hayatında ise acele etmeden, planlı ilerlemek başarı sağlayacaktır.

Boğa

Artık size fayda sağlamayan sorumluluklardan kurtulabilir ve gereksiz yükleri geride bırakabilirsiniz. Böylece geleceğe yönelik planlarınızı daha rahat oluşturmanız mümkün olacak. Maddi konularda istikrar sağlayacak kararlar gündeme gelebilir. İlişkilerde açık iletişim ön plana çıkarken, iş yaşamında kalıcı değer yaratacak adımlara yönelmek faydalı olacaktır.

İkizler

Hafta boyunca önceliklerinizi belirlemek ve ayrıntılara odaklanmak büyük avantaj sağlayacak. Bilgi karmaşası azalırken doğru kararlar almak kolaylaşabilir. Yanlış anlaşılmaları önlemek adına iletişimde net olmaya özen göstermelisiniz. Eğitim, resmi işlemler ve planlama gerektiren konular açısından verimli bir süreç sizi bekliyor.

Yengeç

Bu hafta hem duygusal anlamda yenilenebilir hem de hayatınızın temel alanlarını güçlendirebilirsiniz. Geçmişte yarım kalan işleri tamamlayarak daha güvenli bir düzene geçmeniz mümkün. Finansal konularda dengeli davranmanız olumlu sonuçlar getirebilir. Aile ve gelecek planları üzerine yapılacak yapıcı konuşmalar ilişkilerinizi destekleyecek.

Aslan

Hayatınızdaki öncelikleri yeniden değerlendirmek için uygun bir dönemdesiniz. Artık size hizmet etmeyen alışkanlıkları geride bırakabilir, daha sağlam hedeflere yönelebilirsiniz. İş yaşamında sorumluluklar artsa da bunlar yeni fırsatların kapısını aralayabilir. Hem özel yaşamda hem de kariyerde sabırlı ve olgun tavrınız size avantaj sağlayacaktır.

Başak

Bu hafta düzen kurmak ve eksikleri tamamlamak ön planda olacak. Evraklar, planlar ve günlük işlerinizde kontrolü yeniden ele alabilirsiniz. Açık iletişim sayesinde ilişkileriniz daha sağlıklı bir zemine oturabilir. Kariyerinizde ise uzun vadeli başarı sağlayacak stratejiler geliştirmek için uygun bir dönemdesiniz.

Terazi

Kişisel yaşamınız ile sorumluluklarınız arasında denge kurmanız kolaylaşacak. İş ortamında yapılacak küçük değişiklikler size daha rahat hareket etme imkânı sunabilir. İlişkilerde karşılıklı anlayışı güçlendiren konuşmalar öne çıkıyor. Kaynaklarınızı doğru yönetmek ve geleceğe yönelik plan yapmak için verimli bir hafta olabilir.

Akrep

Uzun süredir bekleyen konular sonunda hareketlenebilir. Eksik kalan işleri tamamlayarak daha somut sonuçlar elde edebilirsiniz. İş hayatında stratejik davranmanız gereken gelişmeler yaşanabilir. Aşk hayatında ise karşılıklı anlayışı artıracak önemli konuşmalar gündeme gelebilir. Finansal planlamalar için de destekleyici etkiler söz konusu.

Yay

Hedeflerinizi gözden geçirerek size gerçekten fayda sağlayacak yola yönelmeniz gerekebilir. Gereksiz sorumluluklardan kurtulmak yeni fırsatların önünü açacaktır. İlişkilerde yapıcı diyaloglar dikkat çekerken, kariyer alanında yeni gelişmeler yaşanabilir. Eğitim ve kişisel gelişim konularında da şanslı bir süreç sizi bekliyor.

Oğlak

Artık size yük olan kişi ve koşulları geride bırakmak için uygun bir zamandasınız. Hayatınızı daha sağlam temeller üzerine kurmanıza yardımcı olacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kariyer alanında konumunuzu güçlendirecek fırsatlar doğabilir. Yakın ilişkilerde ise samimi ve açık iletişim öne çıkacak.

Kova

Bu hafta iş birlikleri ve iletişim biçiminizi yeniden şekillendirebilirsiniz. Ayrıntıları netleştirerek daha verimli çalışma yöntemleri geliştirebilirsiniz. Kariyer alanında yeni sorumluluklar ve yükselme fırsatları gündeme gelebilir. İlişkilerde ise dürüstlük ve açık iletişim sorunların çözümünü kolaylaştıracaktır.

Balık

Kararlarınızı daha net verebileceğiniz ve hayatınıza düzen getirebileceğiniz bir hafta başlıyor. Geçmişten kalan işleri tamamlayarak kariyer ve maddi konularda daha güvenli adımlar atabilirsiniz. Duygularınızı açıkça ifade etmek ilişkilerinize olumlu yansıyacak. Aynı zamanda enerjinizi yenilemek ve uzun vadeli hedeflerinize odaklanmak için uygun bir dönemdesiniz.