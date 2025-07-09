Tarihimizde benzeri olmayan sansür uygulanmaya başlandı. Türkiye zorlu bir demokrasi sınavından geçerken, merkez medyanın en büyük bağımsız kuruluşu SÖZCÜ Medya Grubu da cezalar ile susturulmak isteniyor.Türkiye’nin en büyük internet sitesi sozcu.com.tr yanınızda, bizimle kalın bağımsız habercilik anlayışımızla örtülmek istenen tüm gerçekleri öğrenmeye devam edin.

BU KARARTMA BİZİM IŞIĞIMIZI SÖNDÜREMEZ

RTÜK kararıyla SÖZCÜ TV ekranı 10 gün karartıldı. 10 günlük karartma süresince ekranımızda yalnızca RTÜK’ün karar metni yer alacak. Ancak bilinmelidir ki bu karartma, bizim ışığımızı söndüremez.

İLKEMİZİ ATATÜRK'TEN ALDIK

Mustafa Kemal, 100 yıl önce "Basın milletin müşterek sesidir. Medya hiçbir sebeple baskı ve etki altına alınamaz. Basın özgürlüğünden doğan sakıncaların giderilme aracı yine basın özgürlüğüdür" demişti.

SÖZCÜ Medya Grubu olarak gazeteciliğin evrensel kurallarına sonuna kadar sadık, objektif duruş ve habercilik namusuna sahip, bizden sunmamız istenilen değil gerçekte olup biteni aktaran çizgimizden dün olduğu gibi bugün de ayrılmayacağız. Çünkü biliyoruz ki SÖZCÜ susarsa Türkiye susar.

TÜM ZORLUKLARI SİZLERİN DESTEĞİYLE AŞMAYA KARARLIYIZ

Tüm zorlukları sizlerin desteğiyle, omuz omuza aşmaya ve geride bırakmaya kararlıyız. Siz de her gün sozcu.com.tr ve SÖZCÜ Plus ab üzerinden haberlerimizi takip ederek ve YouTube kanalımıza abone olarak, SÖZCÜ gazetesini satın alarak, bize desteğinizi sürdürebilirsiniz. Gerçeğin sesi sizlerle daha güçlü.