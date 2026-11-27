Kaliforniya eyaletinin Orange County bölgesindeki Bolsa Chica Eyalet Plajı'nda görevliler tarafından bulunan sarı-siyah renkli sürüngenin "sarı karınlı deniz yılanı" olduğu tespit edildi. Bölge kıyılarında bugüne kadar yalnızca sekiz kez kayıtlara geçen bu nadir türün ortaya çıkışı üzerine yetkililer, plaja gelen vatandaşlara canlı ya da ölü fark etmeksizin yılandan kesinlikle uzak durmaları ve gördükleri noktayı en yakın cankurtaran kulesinin numarasıyla birlikte görevlilere bildirmeleri çağrısında bulundu.

'EL NİNO' OLAYLARINA DİKKAT ÇEKİYOR

Kaliforniya kıyılarında şimdiye kadar görülen bu sekiz vakanın yedisinin, okyanus sularını ısıtan "El Niño" doğa olayıyla aynı döneme denk gelmesi dikkat çekiyor. Bilim insanları, ısınan sular nedeniyle egzotik türlerin normal yaşam alanlarının dışına çıkarak daha kuzeye, Kaliforniya kıyılarına sürüklendiğini belirtiyor.

Kıyıya vurduğunda bitkin halde olduğu ve hayatta kalma şansının düşük olduğu açıklanan zehirli sürüngen, okyanus sıcaklıklarının deniz yaşamına etkilerini incelemek üzere San Diego Doğal Tarih Müzesi uzmanları tarafından koruma altına alındı. Yetkililer, benzer sıra dışı yaban hayatı gözlemlerinin "iNaturalist" adlı uygulama üzerinden bildirilerek bilimsel çalışmalara destek olunmasını istiyor.

Öte yandan Kaliforniya'da yılanlarla ilgili yaşanan tek ilginç olay bu değil. Kasım ayının başlarında eyaletteki bir havalimanında yapılan rutin bagaj aramasında güvenlik görevlileri, bir yolcunun valizindeki yastık kılıfının içine gizlenmiş, biri zehirli çıngıraklı yılan olmak üzere iki canlı yılan ele geçirmişti.

Bu keşif, El Niño ile bağlantılı olarak ısınan okyanus sularının Kaliforniya'nın deniz yaşamını nasıl etkilediğini inceleyen bilim insanları için değerli bir fırsat sunuyor.

Yetkililer ayrıca, okyanus sıcaklıkları yükseldikçe daha kuzeye doğru yolculuk eden türlerin gözlemlerini kaydetmeye olanak tanıyan iNaturalist uygulaması aracılığıyla, alışılmadık vahşi yaşam görünümlerini takip etmek için halkın yardımını da istiyor.

Yılanların ortaya çıktığı tek yer Kaliforniya kıyı şeridi değil .

Kasım ayının başlarında, Kaliforniya'daki bir havaalanında görevli TSA memurları, rutin bir bagaj kontrolü sırasında bir yolcunun yastık kılıfının içine sıkıştırılmış iki canlı yılan, bunlardan birinin çıngıraklı yılan olmasıyla beklenmedik bir şok yaşadılar.