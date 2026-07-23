ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Cincinnati kentinde, Central Parkway caddesinin altında iki milden fazla uzanan devasa bir metro ağı bulunuyor ama bu hattı dünyadaki benzerlerinden ayıran sıra dışı bir durum var. Tamamlanan istasyonlara ve hazırlanan altyapıya rağmen bu tünellerden tek bir tren bile geçmedi.

HATTIN İŞLENMESİ İÇİN PARA KALMADI

Projenin temelleri, 1900’lerin başında işlevini yitiren Miami ve Erie Kanalı’nın yer altı ulaşım hattına dönüştürülmesi fikriyle atıldı. 1916 yılında halkın %80’inden fazlasının desteğini alan proje, 16 millik dev bir yer altı ağı olarak planlandı ancak I. Dünya Savaşı'nın getirdiği ekonomik kriz, savaş sonrası yaşanan yüksek enflasyon ve mali kaynakların tükenmesi projeyi çıkmaza soktu.

1923 yılında tüneller, 1927’de ise yer üstü yapıları büyük oranda tamamlandı. Fakat rayların döşenmesi, vagonların alınması ve hattın işletmeye açılması için gereken para kalmamıştı.

OTOMOBİL ÇAĞI VE ÇEKİŞMELER NEDENİYLE PROJE BİTTİ

Projenin rafa kaldırılmasındaki tek etken mali kriz olmadı: 1926’da göreve gelen yeni yönetim, metroya eski yönetimin "gereksiz bir projesi" gözüyle baktı ve ek bütçe çıkarmayı reddetti.

Bireysel araç kullanımının hızla artması, halkın raylı sisteme olan ihtiyacı sorgulamasına yol açtı. Proje zamanla halk arasında masraflı ve atıl mülk olarak anılmaya başlandı. Büyük Buhran ile birlikte projeye finansman bulma umutları tamamen tükendi ve ilgili kamu komisyonu feshedildi.

BUGÜN NE DURUMDA?

Tünelin tamamen toprakla doldurulmasının maliyeti yaklaşık 19 milyon dolar olarak hesaplanırken, hattı modern bir metroya dönüştürmenin bedeli ise yüz milyonlarca doları buluyor.

Eyalet yönetimi tarafından "kapalı alan" sınıfına alınan tünel, güvenlik ve risk gerekçesiyle 2015 yılından bu yana sivil ziyaretlere ve turlara tamamen kapatıldı.