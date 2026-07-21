TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanacak çerçeve yasa taslağı için siyasi parti liderleriyle görüşme turuna başlayacağı bildirildi. Kurtulmuş’un, yasa taslağına ilişkin görüş alışverişinde bulunmak ve uzlaşı zemini oluşturmak amacıyla bugün ziyaretlerine başlayacağı öğrenildi.

KURTULMUŞ KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞECEK

Bu kapsamda Kurtulmuş’un ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile MHP grubunu, ardından DEM Parti’yi ziyaret edeceği, daha sonra ise saat 16.00’da TBMM’de Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceği belirtildi. Kurtulmuş’un yarın da AKP Grubu ile görüşeceği ifade edildi.

VEKİLLER, ÖZEL'İ DESTEKLİYOR

“Mutlak butlan” kararının ardından CHP’de yaşanan liderlik tartışmalarında bugüne kadar tarafsız bir tutum sergileyen Kurtulmuş’un, Meclis’teki CHP milletvekillerinin büyük bölümünün Özgür Özel’i desteklemesine rağmen Kılıçdaroğlu ile görüşecek olması dikkat çekti.

BEKÇİLERLE CHP'NİN KAPISINA DAYANDILAR

Öte yandan CHP’de “mutlak butlan” yönetiminin il başkanlıklarına yönelik girişimleri sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara İl Başkanlığı görevine eski Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım’ı atamıştı.

Seçilmiş yönetimde Ankara İl Başkan Yardımcısı olan Özgür Cinalioğlu, “butlan” ekibinin il başkanlığı binasına bekçilerle geldiğini belirtti. CHP Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık’ın da gelişmeler üzerine il binasına gittiği öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Hukuken butlan, siyaseten yok hükmünde olanlarca atanan isimler, yanlarına sivil polis ve bekçileri alarak, çilingir marifetiyle CHP Ankara İl Başkanlığımızın kapısını açtırıp içeri girmiştir. Siyasi meşruiyeti devletin kolluk kuvvetlerini bu işe alet ederek veya kapıları zorlayarak elde edemezsiniz. Bu tavır, en hafif tabirle siyasi bir acizliktir" ifadelerini kullandı.