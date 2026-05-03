Innlandet bölgesindeki bir çiftlikte, metal dedektörü kullanan iki define avcısının tesadüfen bulduğu 19 sikke ile başlayan süreç, uzman arkeologların bölgeye intikaliyle büyük bir tarihi keşfe dönüştü. Yapılan incelemeler sonucunda, hazinenin İngiltere, Almanya, Danimarka ve Norveç gibi farklı bölgelerde basılmış toplam 2.970 gümüş sikkeyi ve Orta Çağ'da para birimi olarak kullanılan kesilmiş gümüş takı parçalarını içerdiği tespit edildi.

"MØRSTAD DEFİNE HAZİNESİ" OLARAK İSİMLENDİRİLDİ

Kültür Tarihi Müzesi uzmanları tarafından "Mørstad Define Hazinesi" olarak adlandırılan koleksiyon; İngiltere Kralı II. Æthelred, Büyük Cnut ve Kutsal Roma İmparatoru III. Otto dönemlerine ait nadir parçaları barındırıyor. Nümismatist Svein Gullbeck, hazinenin yaklaşık 1050 yılı civarında saklandığını belirterek, bu dönemin Norveç'te ulusal para biriminin yaygınlaşmaya başladığı bir geçiş süreci olduğunu ifade etti.

TİCARİ VE ENDÜSTRİYEL ZENGİNLİĞİN İZLERİ

Arkeologlar, hazinenin kökeninin yalnızca Viking baskınlarına değil, bölgedeki yoğun endüstriyel faaliyetlere dayandığını değerlendiriyor. Araştırmacı Jostein Bergstolt, 900'lü yıllardan 1200'lerin sonuna kadar bölgedeki bataklıklardan çıkarılan cevherlerin işlenerek demir halinde Avrupa'ya ihraç edildiğini ve bu hazinenin, söz konusu ticari ağın getirdiği refahı yansıttığını kaydetti.

REKOR KIRAN KEŞİF

Daha önce bulunan benzer Viking hazinelerinin yaklaşık 2.000 sikke seviyesinde kaldığına dikkat çeken uzmanlar, 3.000'e yaklaşan bu buluntunun Norveç arkeoloji tarihinde bir "barajı aştığını" ve olağanüstü bir keşif olduğunu vurguladı. Bölgedeki kazı çalışmalarının, hazinenin başka unsurlar içerip içermediğini ve bir yerleşim alanına ait olup olmadığını tespit etmek amacıyla kapsamlı bir şekilde devam ettiği bildirildi.