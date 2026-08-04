Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinde 2021 yılında çıkan büyük ormanında ilk kez görülen yangın söndürme tankının akibeti merak konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2020 yılında Rusya’dan ithal edilen yangınla mücadele tanklarından ilki Milas’ın Bayır Köyü’ndeki yangında kullanıldı. TIR’dan indirilen yangın tankında bulunan üç kişilik ekibin dışarıdaki havadan etkilenmeden, yanan ormanın içine girip, hem yol açıp hem de su püskürtebildiği ve yangının tam ortasına girip müdahale edebildiği belirtildi.

5 YILDIR ORTADA YOK

Alatepe Köyü eski Muhtarı Mehmet Atıcı SÖZCÜ’ye, “Aradan 5 yıl geçmesine rağmen tankı bir daha görmedik. Oysaki Muğla yangın bölgesi başımıza gelenleri görüyoruz. Bu yangın tankı mutlaka çoğaltılıp kullanılmalıydı, ama ne ben ne bir başkası bir daha tankı gören olmadı” diye konuştu.

Dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Yeşil doğaya ‘kırmızı tank gücü’ adını verdiğimiz bu projede ilk etapta satın aldığımız tankları, daha sonra savunma sanayimizle de işbirliği yaparak kendimiz üretmeyi planlıyoruz” demişti.