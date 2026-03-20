20 Mart, yalnızca astronomik bir geçiş noktası değil. Astrologlar ve şamanlar bugünü yılın en güçlü enerji eşiği olarak tanımlıyor; ışığın karanlığı, sıcaklığın soğuğu yendiği an.

Eski uygarlıklar bahar ekinoksunu astronomik Yeni Yıl olarak kutlardı. Astrolog Adelina Panina'ya göre bugün sadece mevsim değişikliği değil, köklü bir enerji dönüşümü.

Panina bu dönemi şöyle tanımlıyor:

DERİNLERE ÇEKİLEN ENERJİ ORTAYA ÇIKIYOR

Kışın derinlere çekilen enerji yeryüzüne çıkıyor ve yeni bir döngü başlıyor. Fiziksel ve yaratıcı enerji yükseliyor; kış boyunca yavaş ilerleyen süreçler hız kazanıyor.

Astrologlar bugüne özgü birkaç pratik öneri sıralıyor. Ev temizliği ve düzenleme ön plana çıkıyor — köşelerdeki tozları silmek, kullanılmayan eşyaları atmak ve pencereleri yıkamak sembolik bir arınma olarak değerlendiriliyor.

Panina, şafak vakti uyanıp güneşi selamlamayı öneriyor. Güneş doğarken doğuya dönmek ve enerjiyi içe çekmek bu ritüelin özünü oluşturuyor. Bunun yanı sıra tohum ekmek de güçlü bir niyet belirleme pratiği olarak öneriliyor: Tohum filizlenirken hedef de onunla birlikte büyüyor.

ÇATIŞMALARDAN UZAK DURUN

Bugün tartışmalardan ve çatışmalardan uzak durmak gerekiyor. Panina, olumsuz düşüncelerin ve moral bozucu içeriklerin tüm yıla yayılabileceği konusunda uyarıyor. Cimrilikten kaçınmak, yardım eli uzatmak ve neşeyi korumak bu günün temel ilkeleri arasında sayılıyor.

Akşam mütevazı bir sofra kurmak öneriliyor. Büyük bir ziyafet şart değil — birkaç yuvarlak pasta yeterli. Giden kışa teşekkür etmek, baharı selamlamak ve yıl için planlar yazmak bu günü anlamlı kılmanın yolları arasında gösteriliyor.

Panina'nın özet mesajı net: Dikkatinizi nereye yönlendirirseniz, hayatınız oraya doğru gelişecek.