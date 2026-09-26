İstanbul'da yürütülen bazı dava ve soruşturma süreçlerine menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmada tutuklanan avukat Buket Nurşah Tekışık’tan alınan saç ve kan örneklerinde kokain tespit edildiği bildirildi. Test sonucu soruşturma dosyasına girdi.

BU KEZ KAYBETTİ

‘Hallederiz Buket’ olarak tanınan avukat Tekışık, 2023 yılında İstanbul Adalet Sarayı’nda bir Cumhuriyet savcısının odasında çekildiği belirtilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmış, altına da “Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya öğrenirim” ifadelerini kullanmıştı.

SAVCI SÜRÜLDÜ

Fotoğrafın çekildiği odanın terör suçları soruşturma bürosunda görevli bir savcıya ait olduğunun ortaya çıkmasının ardından savcı hakkında da idari inceleme başlatıldı ve görev yeri değiştirildi.