İddianamede, soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda bazı nakit ve transfer hareketlerinin Yaşama Tutunan Patiler Derneği tüzel kişiliğinin faaliyetleri kapsamında kullanılmadığı, dernek hesaplarındaki tutarların bir kısmının çeşitli işlemlere tabi tutulmak suretiyle tekrar dernek yönetim kurulu başkanı Buket Özgünlü ve aile bireylerinin hesaplarına aktarıldığı ifade edildi.

Bazı şüphelilerin, dernek tüzel kişiliğine bulunan bağışlarla haksız mal iktisap ettiği savunulan iddianamede, eylemlerin işlenmesinde bazı tüzel kişi şirketlerinin araç olarak kullanıldığı belirtildi.

RAPOR HAZIRLANDI

Soruşturma sırasında, elde edildiği ve aklandığı iddia olunan suç gelirlerinin miktarının fazlalığı nedeniyle Sayıştay denetçileri ile dernek denetçisinden oluşan bilirkişi heyeti de rapor hazırladı.

Bu raporda da genel kurul kararı olmaksızın hukuka aykırı olarak huzur hakkı tesis edildiği, tüzel kişiliğin hesabından çekilen paraların kasaya konulmayarak, şüphelilerin banka hesaplarına yatırıldığı, derneğin zarara uğratıldığı, muhteviyatı köpek maması olan bazı faturaların sahte olduğu, öncül suçların işlenmesi suretiyle elde edilen haksız menfaatlerin şüphelilerin banka hesaplarına gönderildiği, raporda ismi zikredilen mama şirketinden köpek maması alınmamasına rağmen sahte fatura düzenlendiği ve şirkete para ödendiği tespitlerine yer verildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Savcılık sanıklar Aleyna Erçetin, Aleyna Nur Sarıoğlu, Aynur Temel, Birkan Soysal, Buket Özgünlü, Cemal Özgünlü, Demet Kılıç, Ertan Işık, Evren Kılıç, Fatma Özgünlü, Rüya Bilgi, Tuğba Törüsel, Tuğçe Soysal, Tuna Boyacı, Tahsin Malkoç ve Yosma Bilgi’nin “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırmasını, atılı suçların zincirleme şekilde işlenmesi sebebiyle dörtte birinden dörtte üçüne kadar da artırılmasını istedi. Böylece sanıklardan her birinin 3'er yıldan en fazla 12 yıl 3'er aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Öte yandan Ankara 69. Asliye Ceza Mahkemesi’nde sanıkların yargılandığı “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” dosyası ile yeni açılan “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” dosyaları birleştirildi. Birleştirilen dosya Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.