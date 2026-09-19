Mutfaklarda yıllardır uygulanan klasik bir temizlik alışkanlığı ezber bozdu. Bulaşık makinesi tabletini kapaktaki özel bölmeye koymak yerine doğrudan makinenin tabanına bırakan uzmanlar, elde edilen sonuca hayran kaldı. İngiltere merkezli tüketici kuruluşu Which tarafından yapılan deneysel testler, tabletin makinenin zeminine atıldığında bulaşıkları hazneye kıyasla daha parlak ve kusursuz temizlediğini ortaya koydu.

Bulaşık makinesinden çıkan yıkanmış tabaklarda deterjan kalıntısı görmek veya kapağı açtığında yarısı erimemiş tabletle karşılaşmak hemen her evde yaşanan en büyük sorunlardan biri. Yıllardır tabletlerin kapaktaki deterjan haznesine konulması gerektiği bilinse de yapılan yeni bir uzman araştırması ezberleri tamamen değiştirdi.

TABLETİ HAZNEYE DEĞİL TABANA ATINCA DAHA İYİ TEMİZLEDİ

Tüketici hakları ve ürün testleri konusunda tanınan Which? kuruluşu bünyesinde çalışan bulaşık makinesi uzmanı Andrew Laughlin, geleneksel yöntem ile sıra dışı alternatif bir yöntemi karşılaştırdı. Birinci yıkamada tableti standart kapağa yerleştiren uzman, ikinci yıkamada ise tableti doğrudan makinenin iç tabanına bıraktı.

Yapılan hassas incelemeler sonucunda, tabletin doğrudan makine zeminine atıldığı yıkamada performansın sadece kapak kadar iyi olmakla kalmadığı, hatta bulaşıkların az farkla daha temiz ve lekesiz çıktığı gözlemlendi.

ARIZALARIN YÜZDE 6’SI O GÖZDEN KAYNAKLANIYOR

Uzman Andrew Laughlin, modern bulaşık makinesi tabletlerinin ön yıkama evresinde erimeye başladığını ancak yapısı gereği hemen tamamen yok olmadığını vurguladı. Özellikle kapağı sıkışan, düzgün açılmayan veya tableti eritmeden erteleme yapan makineler için bu yöntemin mükemmel bir kurtarıcı olduğu belirtildi.

Araştırma verilerine göre, kullanıcıların bulaşık makinesinde yaşadığı teknik arızaların yüzde 6'lık kısmının doğrudan kapağın içindeki deterjan haznesiyle bağlantılı olduğu tespit edildi.

TABANA TABLET KOYARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Haznesinde erime sorunu veya kapak açılmama problemi yaşayanların bu pratik yöntemi denerken cihaz kılavuzunu kontrol etmesi büyük önem taşıyor. İşleme başlamadan önce tabaklardaki iri artıkların sıyrılması ve bulaşıkların su püskürten kolları engellemeyecek şekilde yerleştirilmesi gerekiyor. Suda eriyen ince filme sahip tabletlerin ambalajı soyulmadan doğrudan makine tabanındaki boş bir noktaya bırakılması öneriliyor. Yıkama sonrasında bulaşıkları kontrol edip tabletin çok erken eridiği gözlemlenirse tekrar standart kapağa dönülebileceği hatırlatılıyor.

HER MAKİNE VE TABLETTE AYNI OLMAYABİLİR

Elde edilen şaşırtıcı sonuçlara rağmen dev deterjan üreticileri temkinli yaklaşımını koruyor. Dünyaca ünlü Finish markası temsilcileri, tablet içerisindeki aktif maddelerin doğru zamanda salınması için deterjan haznesinin kullanılması gerektiğini, doğrudan tabana koymanın ön yıkamada erken erimeye yol açabileceğini belirtiyor. Uzmanlar da en doğru kararın kullanılan cihazın teknik yapısına göre verilmesi gerektiğinin altını çiziyor.