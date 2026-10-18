Bursa’nın Osmangazi ilçesi Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde 2022 yılında meydana gelen olayda, eşini iş kazasında kaybeden Kevser Kandemir, çocuklarıyla gece uyuduğu sırada mutfakta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek evi saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangının prizdeki bulaşık makinesinden kaynaklandığı tespit edildi.

BİLİRKİŞİ 'GİZLİ AYIP' DEDİ

Olayın ardından hazırlanan bilirkişi raporunda, yangının bulaşık makinesinin prize takılı fiş bağlantı noktasındaki elektriksel ark sonucu meydana geldiği ve üründe 'gizli ayıp' bulunduğu raporlandı. Bunun üzerine Kandemir, üretici beyaz eşya firması hakkında hukuk mücadelesi başlattı.

MAHKEMEDEN FİRMAYA 135 BİN TL CEZA

Bursa 4’üncü Tüketici Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme hakimi, bilirkişi raporunu dikkate alarak beyaz eşya firmasını kusurlu buldu. Mahkeme, firmayı mağdur kadına 85 bin 418 lira 50 kuruş maddi, 50 bin lira manevi olmak üzere toplam 135 bin 418 lira 50 kuruş tazminat ödemeye mahkûm etti.

"TÜKETİCİLER İÇİN EMSAL BİR KARAR"

Hukuki süreci değerlendiren Kevser Kandemir’in avukatı Selin Aydeniz, kararın tüm tüketiciler açısından emsal niteliği taşıdığını belirterek şunları söyledi:

"Müvekkilimiz olaydan kısa süre önce eşini vahim bir iş kazasında kaybetmişti. Çocuklarıyla yaşadığı bu yangın sonrası hem evinden oldu hem de ciddi bir psikolojik travma yaşadı. Açtığımız tazminat davası lehimize sonuçlandı. Firma kararı istinafa taşıdı ancak bu karar tüketiciler için çok önemli. Satın alma işlemiyle haklar sona ermiyor. Üründeki gizli ayıp nedeniyle yaşanan mağduriyetlerde tüketiciler her zaman haklarını arayabilir."