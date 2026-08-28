Günün yorgunluğunun ardından bulaşıkları makineye dizip tek bir tuşla çalıştırmak hemen hemen her evde vazgeçilmez bir alışkanlık. Ancak dayanıklı olduğu düşünülen bu ev aletleri hakkında uzmanlar ezber bozan bir uyarıda bulunuyor. Bulaşık makinesini her gün çalıştırmak hem cihazın ömründen çalıyor hem de faturaları gizlice kabartıyor.

İÇ AKSAMLARI HIZLA ESKİTİYOR

Nasıl ki sürekli giyilen bir ayakkabı kısa sürede yıpranırsa, bulaşık makinesinin içindeki mekanizmalar da benzer şekilde aşınıyor. Bulaşık yıkama uzmanı Mark McCann, her yıkamada aktifleşen pompa, filtre ve conta gibi hayati parçaların günlük kullanımla çok daha hızlı bozulduğunu vurguluyor. Makinenin ömrünü uzatmanın sırrı ise döngüler arasında dinlenme süresi bırakmaktan geçiyor.

SU VE ELEKTRİK FATURALARINI UÇURUYOR

Harcama bütçesini düşürmek isteyenlerin cihaz çalıştırma sıklığına dikkat etmesi gerekiyor. Ev tadilat uzmanı Douglas Conner, gün aşırı kullanımın yıl genelinde ciddi fark yarattığını belirtiyor. Yeni nesil cihazlar program başına ortalama 11 litre su tüketirken, eski modellerde bu rakam 56 litreye kadar çıkabiliyor. Her gece yapılan yıkamalar ise bu tüketimi ikiye katlıyor.

TAM DOLMADAN ÇALIŞTIRMAK HEM KAYIP HEM YETERSİZ HİJYEN

Kalabalık olmayan evlerde makinenin her gün tam dolması bir hayli güç. Tam dolmadan başlatılan yıkama programları sadece su ve enerji israfına yol açmıyor; aynı zamanda deterjanın tam çözünmemesine ve tabaklarda artık kalmasına sebep oluyor. Uzmanlar makinenin tamamen dolmasının beklenmesini, zorunlu hallerde ise 'eko' ya da 'yarım yük' modlarının tercih edilmesini tavsiye ediyor.

FİLTRELER TIKANIYOR, BAKIM MALİYETİ ARTIYOR

Sık kullanım, cihazın iç temizlik ihtiyacını da katlıyor. Sürekli devir daim yapan makinelerin filtrelerinde hızlıca yemek atıkları birikiyor. Bu durum zamanla kötü kokulara, püskürtme kollarının tıkanmasına ve kireçlenmeye yol açıyor. Makineyi ne kadar sık çalıştırırsanız, temizlik ve bakım için o kadar çok mesai harcamanız gerekiyor.