Bulaşık makinesinin temizliğinde kullanılan yöntemlerden biri de beyaz sirke. Boş makinenin üst rafına yerleştirilen bir kase sirke, sıcak yıkama sırasında makinenin iç yüzeylerindeki yağlı kalıntıların ve hafif mineral birikintilerinin giderilmesine yardımcı olabiliyor.

ÜST RAFA BİR KASE YERLEŞTİRMEK YETERLİ

Bu yöntemde öncelikle bulaşık makinesinin tamamen boşaltılması gerekiyor. Ardından makinede yıkanmaya uygun bir kaseye yaklaşık bir su bardağı beyaz sirke doldurularak üst rafa yerleştiriliyor. Kase dik konumda bırakılıyor ve makine sıcak suyla çalışan bir programda çalıştırılıyor.

Yıkama sırasında kaseye dolan su, sirkenin makinenin içine dağılmasını sağlıyor. Sirkenin asidik yapısı, bazı yağlı kalıntıların ve hafif kireç izlerinin çözülmesine yardımcı olabiliyor. Böylece makinenin içindeki kötü kokuların azalması da mümkün olabiliyor.

HER BULAŞIK MAKİNESİNDE UYGULANMAMALI

Ancak bu yöntem her bulaşık makinesi için uygun olmayabilir. Sirkenin sık kullanılması, bazı makinelerdeki kauçuk conta ve diğer hassas parçalara zarar verebiliyor. Bu nedenle uygulamadan önce üreticinin temizlik talimatlarının kontrol edilmesi gerekiyor.

Uzmanlar, bulaşık makinesinin temizliği için filtrede biriken yemek artıklarının düzenli olarak çıkarılmasını, püskürtme kollarının kontrol edilmesini ve gerektiğinde makineye uygun temizlik ürünlerinin kullanılmasını öneriyor.