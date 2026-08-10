Süngerlerin gözenekli yapısı, suyun yanı sıra küçük yemek artıklarının da içeride kalmasına neden oluyor. Nem ve besin kalıntıları bir araya geldiğinde bakterilerin çoğalması için elverişli koşullar oluşabiliyor. Bu nedenle uzmanlar süngerin kullanıldıktan sonra iyice sıkılmasını ve hava alarak kuruyabileceği bir yerde tutulmasını öneriyor.

LAVABO DA RİSKLİ NOKTALARDAN BİRİ

Sorun yalnızca süngerin kendisi değil. Mutfak lavaboları çiğ gıdalar, tabaklar ve farklı mutfak gereçleriyle sürekli temas ettiği için çapraz bulaşmanın yaşanabileceği alanlardan biri. Bu nedenle ıslak süngeri lavabonun içinde bırakmak yerine suyunu sıkarak ayrı ve kuru bir noktada tutmak daha uygun görülüyor.

TEMİZLİK YAPARKEN BAKTERİLERİ YAYABİLİYOR

Kirli bir süngerle tezgâhın, ocağın veya diğer mutfak yüzeylerinin silinmesi, süngerde bulunan mikroorganizmaların farklı noktalara taşınmasına neden olabiliyor. Süngerin temiz görünüyor olması da üzerinde mikroorganizma bulunmadığı anlamına gelmiyor.

Süngeri yalnızca musluk altında sudan geçirmek her zaman yeterli olmayabiliyor. Bu nedenle kullanım sonrasında yemek artıklarının temizlenmesi, suyunun iyice sıkılması ve tamamen kuruyabileceği şekilde saklanması önem taşıyor. Kötü kokmaya başlayan veya belirgin şekilde yıpranan süngerlerin ise yenisiyle değiştirilmesi öneriliyor.