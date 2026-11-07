Mutfakta hijyen sağlarken farkında olmadan gezegene ve sağlığımıza zarar veriyor olabiliriz. Son yıllarda yapılan araştırmalar, geleneksel sentetik bulaşık süngerlerinin hem bir bakteri yuvasına dönüştüğünü hem de doğada yüzyıllarca kaybolmayan plastik atıklar yarattığını ortaya koyuyor. Çevre bilincinin artmasıyla birlikte, dünya genelinde ev hanımları ve çevreciler bu klasik süngerleri mutfaklarından çıkarıp doğa dostu alternatiflere yöneliyor.

Küresel ölçekte mutfak temizliğinde iki ana doğal kahraman öne çıkıyor: İsveç bezi ve geleneksel kabak lifi.

SÜNGERLERİN GİZLİ TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Sentetik gözenekleri nedeniyle nemi ve yemek artıklarını uzun süre bünyesinde tutan standart bulaşık süngerleri, kısa sürede ağır kokuların ve milyarlarca bakterinin üreme alanı haline geliyor.

Bunun yanı sıra, tamamen petrokimyasal ürünlerden (plastik) üretilen bu gereçler, sık sık değiştirildiklerinde tonlarca mikroplastik atığın doğaya karışmasına neden oluyor.

MUTFAKLARIN YENİ FAVORİSİ

Yüzde 70 selüloz (ahşap hamuru) ve yüzde 30 pamuktan elde edilen İsveç temizlik bezleri, sürdürülebilir mutfakların gözdesi haline geldi. Sadece bezler değil, kurutulmuş kabak meyvesinden elde edilen doğal kabak lifleri de bulaşık yıkama alışkanlıklarını kökten değiştiriyor.