Bulaşık makinesinin daha verimli çalışması ve doğru yerleştirilmesi büyük önem taşıyor. Ve çoğu kişi bunun farkında olmadan ciddi hatalar yapıyor. Bu da hem bulaşıkların temizlenmesini engelliyor hem makinenin ömrünü kısaltıyor. İşte bulaşık makinesi kullanırken dikkat edilmesi gerekenler.

Tabaklarınız ne kadar kirli olursa olsun kesinlikle üst üste dizilmemelidir. Su ve deterjanın her noktaya ulaşabilmesi için tabaklar aralıklı yerleştirilmelidir. Çoğu makine ön yıkama yaptığı için bulaşıkları musluk altında durulamak gereksiz su ve enerji israfına neden olur.

Deterjan tabletleri küçük hazneye koyulmak yerine doğrudan makinenin içine atılabilir. Bu, temizlik performansını artırabilir. Su basıncı daha yüksek olan alt raf, tencere ve tava gibi sert kirli eşyalar için uygundur.

Cam ve hafif plastikler üst rafa konulmalıdır. Böylece kırılma ve zarar görme riski azalır. Tencere, tava ve derin kaseler ağızları aşağı bakacak şekilde dizilmelidir.

Bulaşık makinesini tıka basa doldurmayın. Bu hata suyun ve deterjanın eşit şekilde dağılmasını engelleyerek temizlik kalitesini düşürür.

HANGİ PROGRAMLAR KULLANILMALIDIR?

Ana program: Karışık yükler için idealdir.

Otomatik program: Kir seviyesine göre su sıcaklığını ve süresini ayarlar.

Hızlı yıkama: Hafif kirli bulaşıklar için uygundur.

Eko program: Daha az su ve enerji tüketir ancak süresi uzundur.