Alaska’da 1998 yılında madencilik çalışması yapan Barry Clay, Ruby yakınlarında buldozerle toprak taşırken dikkat çeken bir keşfe imza attı. Clay’in çalışması sırasında ortaya çıkan parça, yaklaşık 9,14 kilogram ağırlığındaki doğal altın ve kuvars örneğiydi.

Buluntunun tamamı saf altından oluşmazken, yapılan incelemede yüzeyindeki altının ortalama saflığının yüzde 87,59 olduğu belirlendi. Yaklaşık 17 santimetre uzunluğunda ve 14,5 santimetre genişliğindeki parça, Alaska’da kayıtlara geçen en büyük altın parçası olarak kayda geçti.

ÖZEL KOLEKSİYONA DAHİL EDİLDİ

Buluntuya, Alaska’daki altın madenciliğinin tarihine atıfla “Alaska Centennial Nugget” adı verildi. Parçanın 1998’de bulunması, Klondike Altına Hücum döneminin başlamasının yaklaşık 100 yıl sonrasına denk geliyordu.

Doğal altın ve kuvarsın bir arada bulunduğu örnek daha sonraki yıllarda özel koleksiyona dahil edildi. Uzmanların ölçümlerinde ağırlığın 9,14 kilogram olduğu belirlendi.

750 BİN DOLARA ALICI BULDU

Yıllar boyunca özel koleksiyonda tutulan dev altın parçası, 8 Aralık 2021’de Heritage Auctions tarafından düzenlenen açık artırmada satışa çıkarıldı.

Açık artırmanın sonunda “Alaska Centennial Nugget” 750 bin dolara satıldı. Böylece 1998’de bir madencilik çalışması sırasında ortaya çıkarılan yaklaşık 9,14 kilogramlık doğal altın-kuvars örneği, Alaska’daki altın madenciliği tarihinin dikkat çeken buluntuları arasında yer aldı.