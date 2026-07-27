Yüksek kira maliyetlerinden rahatsız olan 19 yaşındaki Amerikalı Annie Rose, kiralık dairesinden taşınarak ailesinin bahçesinde kendisine ait bir "tiny house" (küçük ev) inşa etti. Sosyal medya fenomeni Rose, toplam 39 bin euro (2 milyon 100 lira) tutan bu yatırımla bağımsız bir yaşam alanına kavuştu.

Konut ve gayrimenkul fiyatlarındaki küresel artış, daha minimalist ve çevre dostu bir yaşam modeli sunan tiny house tarzı yapılara olan ilgiyi artırıyor. Genç çiftler, çocuklu aileler, emekliler ve yalnız yaşayan bireyler, yükselen konut maliyetlerine karşı bu küçük evleri erişilebilir bir alternatif olarak değerlendiriyor.

KİRA ÖDEMEK YERİNE GELECEĞE YATIRIM

Tiny House Giant Journey adlı YouTube kanalında süreci aktaran Rose, her ay yüksek miktarlarda kira ödemenin uzun vadeli bir yatırım sağlamadığını belirterek bu kararı aldığını ifade etti. Yayınladığı videoda kararına ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Kira ödemenin yeterince kalıcı bir çözüm olmadığını kısa sürede fark ettim. Ciddi miktarda para harcıyordum ancak geleceğime yatırım yapıyormuşum gibi hissettirmiyordu."

Ailesinin mülkiyetindeki arsayı değerlendiren Rose, 39 bin euroluk maliyetle 28 metrekarelik müstakil bir yaşam alanı oluşturdu. Tasarım sürecinde her santimetrekaresi işlevsel şekilde optimize edilen yapı, genç kadına fahiş kira giderleri olmadan bağımsız bir yaşam imkanı sunuyor.