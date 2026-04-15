Almanya'nın Dreieich şehrindeki Sprendlingen bölgesinde yaşayanlar için o sadece bir efsaneydi. Balıkçılar göle her yıl binlerce küçük balık bırakıyor, ancak gölde neredeyse hiç balık tutulamıyordu. Herkes aynı şeyi fısıldıyordu: "Aşağıda her şeyi yiyen bir canavar var!" Kimsenin inanmadığı, 2006 yılında göl tamamen boşaltıldığında bile bulunamayan o "hayalet", nihayet ortaya çıktı.

Efsane Su Yüzüne Çıktı: 2,60 Metre, 100 Kilogram

ASV Sprendlingen Balıkçılık Kulübü üyeleri, göl kıyısında devasa bir karaltı fark ettiklerinde gözlerine inanamadılar. Sudan çıkarılan şey, tam 2 metre 60 santimetre boyunda ve 100 kilogram ağırlığında dev bir yayın balığıydı (Wels). Kulüp başkanı Klaus Schmidt şaşkınlığını şu sözlerle anlatıyor: "Üç kişi çekmeye başladık, çektikçe büyüdü, çektikçe devleşti. Bitmek bilmedi."

45 Yıl Boyunca Her Şeyi Yutmuş

BILD'in haberine göre, Uzmanların tahminine göre bu dev kolos, tam 40 ila 45 yaşındaydı. Yani neredeyse yarım asırdır bu gölün kralıydı. 1990'ların sonunda eşi yakalanmış ancak bu "canavar" gizlenmeyi başarmıştı. 2006 yılında gölün suyu tamamen çekilip profesyonel aramalar yapıldığında bile dibe çöküp saklanarak kendini unutturmuştu. Balıkçıların göle bıraktığı sazanları, levrekleri ve kızılkanatları adeta birer "çerez" gibi yiyerek ideal şartlarda beslenmişti.

Taşımak İçin İki El Arabası Gerekti

Efsanevi balık ölü olarak bulunduğu için son yolculuğu da bir o kadar zorlu oldu. Boyutları nedeniyle evsel atık olarak atılması imkansız olan dev balık, iki ayrı el arabasına ancak sığdırılabildi ve özel bir hayvan leşi imha tesisine götürüldü. Bulunduğunda etrafa yaydığı koku ise en az görüntüsü kadar korkutucuydu.

Sırada Daha Büyükleri mi Var?

Bilim insanları uyarıyor: İklim değişikliği ve suların ısınmasıyla bu tatlı su canavarları daha hızlı büyüyor ve sayıları artıyor. Daha geçtiğimiz aylarda Konstanz Gölü'nde de 2,60 metrelik bir başka dev yakalanmıştı. Dünya rekoru ise dudak uçuklatan 2,92 metre.