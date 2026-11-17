Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Altı Eylül Çocuk Parkı'nda bir vatandaşın bankta unuttuğu cüzdanı bulan gençler, sahibine ulaştırmak için çevredeki güvenlik kamerasını kullandı. Cüzdanı kameraya gösterip el sallayan gençler, belediyenin İzleme ve Değerlendirme Merkezi'ndeki personelin dikkatini çekti. KAMERADAN SESLENİP BEKLEMELERİNİ İSTEDİ Görüntüleri anlık takip eden belediye personeli, sistemin çift yönlü sesli iletişim özelliğiyle gençlerle konuştu. Görevli, gençlere bulundukları yerde beklemelerini söyledi ve cüzdanı teslim almaları için zabıta ekiplerini yönlendirdi. Kısa sürede parka gelen zabıta ekipleri, cüzdanı gençlerden teslim alarak sahibine ulaştırdı. İnegöl Belediyesi'nin Güvenli Park Sistemi kapsamında parklar haftanın 7 günü 24 saat kameralarla izleniyor. Sistemin çift yönlü sesli iletişim özelliği sayesinde ihtiyaç duyulduğunda vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulabiliyor.

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