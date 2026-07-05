Hindistan’da iki girişimci arkadaş, çevre kirliliğine savaş açarak ezber bozan bir geri dönüşüm projesine imza attı. Aurangabad kentinde yaşayan Namita Kapale ve Kalyani Bharmbe, geleneksel inşaat malzemelerini bir kenara bırakarak tamamen atıklardan oluşan sürdürülebilir ve doğa dostu bir ev inşa etti.

Sıcak iklimlerin en büyük sorunu olan kavurucu sıcaklara meydan okuyan bu yapı, akıllı tasarımı sayesinde hiç klima kullanmadan içeriyi serin tutmayı başarıyor.

ÇÖPLERDEN EVE DUVAR İNŞA ETTİLER

Projenin temel yapı taşını, doğada yok olması yüzyıllar süren plastik atıklar oluşturuyor. Klasik tuğlalar yerine çöpe gitmekten kurtarılan 16 bin plastik şişe kullanıldı.

Evin inşasında öne çıkan çarpıcı detaylar ise şunlar:

Devasa Geri Dönüşüm: Şişelerin içi ve duvarların dolgusu için geri dönüştürülmesi imkansız olan 12 ila 13 ton plastik atık toplandı.

Doğal Çimento: Duvarların sağlamlığını ve yalıtımını artırmak için kimyasal malzemeler yerine çamur, kil ve inek gübresi karışımından oluşan geleneksel bir harç hazırlandı.

BETON BİNALARA DOĞAL ALTERNATİF

Modern şehirlerde kullanılan betonarme yapılar ısıyı hapsettiği için yaz aylarında evlerin içini adeta bir fırına dönüştürüyor. Namita ve Kalyani’nin uyguladığı antik ve sürdürülebilir yöntem ise bu sorunu kökten çözüyor.

Çamur ve kil karışımı duvarlar, dışarıdaki kavurucu sıcağın içeri girmesini engelliyor. Ev, hiçbir yapay soğutma sistemine veya klimaya ihtiyaç duymadan, kendi kendine doğal bir serinlik sunuyor.

Hem çevre kirliliğinin önüne geçen hem de enerji tasarrufunda çığır açan bu yenilikçi ev, sürdürülebilir mimarinin ve sıfır atık yaşamın en ilham verici örneklerinden biri olarak parlıyor.