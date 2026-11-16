Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, hakim ve savcıların görevden ayrılma yaşına ilişkin yeni bir düzenleme yapılması çağrısında bulundu. Mevcut 65 yaş sınırının günümüz koşulları dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunan Arınç, yaş sınırının en az 72’ye çıkarılmasını istedi.

Düzenlemenin kalıcı hale gelmesi için Anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğunu belirten Arınç, siyasi partiler arasında uzlaşma sağlanması amacıyla görüşmelere öncülük edebileceğini ifade etti.

"KESİN ÇÖZÜM ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ"

65 yaş sınırının geçmişteki koşullar dikkate alındığında makul görülebileceğini belirten Arınç, Türkiye’de ortalama yaşam süresinin yükselmesine dikkat çekti.

TÜİK'in ortalama yaşam süresini geçen yıl 78,5 olarak açıkladığını hatırlatan Arınç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Tek başına bir ölçü olmamakla birlikte 65 yaş sınırını geçmişteki şartlara göre makul karşılayabiliriz. Ancak TÜİK, Türkiye'deki ortalama yaşam süresini geçen yıl 78,5 olarak açıklamıştı. Yaşadığımız sürece bakarak şunu düşünüyorum: Sayın Feti Yıldız'ın işaret ettiği konularda geçici bir çözüm bulunmalıdır. Ne var ki kesin çözüm, ancak Anayasa'nın bu maddesini değiştirmekle mümkündür.”

"YAŞ SINIRI 72 OLARAK DÜZELTİLMELİ"

Anayasa değişikliği önerisinin farklı kesimler tarafından makul karşılanabileceğini düşündüğünü dile getiren Arınç, mevcut düzenlemenin korunması halinde yaş sınırının en az 72’ye yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Arınç, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu görüşleri paylaştı:

“Anayasa değişikliği konusu, bence bu tespit ve düşüncelerimiz kendilerine anlatıldığında tüm kesimlerin makul karşılayacağı bir düzenlemedir. Anayasa'nın bu maddesi kalacaksa sınırın en azından 72 yaş olarak düzeltilmesi gerekir. İstenirse değişiklik sırasında bu madde mülga hale getirilebilir ve konu kendi içinde ayrı bir madde olarak değerlendirilebilir. Anayasayı değiştirmek zor olmamalıdır. Elbette bazı konularda çelişkiler ve itirazlar olabilir; ancak partilerin yaşadığımız bu yargı süreci içerisinde ortak şikayet noktasının bu olacağını düşünüyorum.”

GÖREVE TALİP OLDU

Önerinin hayata geçirilmesi için siyasi partiler arasında temas kurulması gerektiğini belirten Arınç, bu süreci yürütmeye hazır olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine ya da eski adalet bakanlarından birine görev vermesi halinde partilerle görüşmeleri üstlenebileceğini söyleyen Arınç, şöyle konuştu:

“Sayın Adalet Bakanımız konumu itibarıyla bu konuda taraf olmak istemeyebilir. Hukuk Politikaları Kurulu'na kesinlikle taraf olmasını arzu etmem; onların gündemi çok farklı. Bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanımız adalet bakanlığı yapmış kıymetli insanlarımızdan birisine veya bendenize izin ve görev verirse konuyu partiler arasına götürmek ve onlarla müzakere etmek görevine talibim. Bu işi en kısa zamanda başaracağımızı ümit ediyorum.”