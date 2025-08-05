Beşir Atalay'ın isminin Kırıkkale Üniversitesi'nden isminin kaldırılması AKP içinde tepkilere neden oldu.

SÖZCÜ Gazetesi'nden Veli Toprak'a konuşan Atalay, 2017’de isminin bilgisi dışında kampüse verildiğini açıklarken, o zaman da bir talebi olmadığını belirterek, "Herkes istediğini yapsın" dedi.

Son olarak eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da karara yaptığı yazılı açıklamayla tepki göstererek şunları söyledi:

"SİYASİ ART NİYET TAŞIYAN SAYGISIZ BİR UYGULAMADIR"

"Ankara Hukuk Fakültesi'nde başlayan dostluğumuzdan bugüne, Prof. Dr. Beşir Atalay'la tam 58 yıldır aynı davanın yol arkadaşlığı içindeyiz. O, bu ülkenin en vefalı ve hizmet ehli devlet adamlarından biridir.

1992'de Kırıkkale Üniversitesi'nin kurucu rektörü oldu. 28 Şubat sürecinde haksız yere görevden alındı. Buna rağmen devletine küsmeden hizmet etmeye devam etti.

AK Parti'nin kuruluşunda fikri ve fiili katkısı en yüksek isimlerden biridir. 13 yıl boyunca milletvekilliği yaptı. Devlet Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev aldı. Türkiye'nin demokratikleşme sürecine verdiği katkıları "Sessiz Devrim" adlı kitabında toplamıştır. Bu bile onun ne denli derinlikli bir entelektüel olduğunu gösterir.

Bütün bu hizmetlerine mütevazı bir karşılık olarak, Kırıkkale Üniversitesi'nde bir kampüse adı verilmişti. Ancak hiçbir makul gerekçe olmadan, üniversite yönetimi bu ismi kaldırdı. Yerleşkeye "Şehitler" ismi verildi.

Oysa Beşir Atalay, şehitlerimize her zaman en büyük saygıyı göstermiş bir isimdir. Bu karar, ne samimi ne de iyi niyetlidir. Aksine, takiye kokan, siyasi art niyet taşıyan ve saygısız bir uygulamadır.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Kendisiyle görüştüm. Rektör'ün bu tutumu hakkında önceden bilgisi olmadığını ve üzüntü duyduğunu ifade etti. YÖK Başkanımız Sayın Erol Özvar ve Ankara'dan üst düzey yetkililer de kendisini arayarak konudan bihaber olduklarını iletmişler. Şehit aileleri de Sayın Atalay'ı ziyaret ederek kararla ilgilerinin olmadığını, kendisine duydukları sevgiyi bizzat ifade etmişler.

Bu süreçte Adalet Eski Bakanımız Abdülhamit Gül ve Kırıkkale Milletvekilimiz Sayın Mustafa Kaplan'ın vefa dolu açıklamalarını takdirle karşıladım.

Bu yanlış ve onur kırıcı kararın ivedilikle düzeltilmesi şarttır. Bunu yapabilecek tek kişi Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Rektörü atayan da, bu kararı geri alabilecek olan da kendisidir. Kendisinin, birlikte uzun yıllar çalıştığı Sayın Atalay'a vefa göstereceğinden hiç şüphem yok.

İSİM ÖNERİSİNDE BULUNDU

Bu vesileyle şunu da ifade etmek isterim: Sadece bir kampüse değil, doğrudan üniversitenin tamamına isminin verilmesi yerinde olacaktır. Kırıkkale Üniversitesi artık "Kırıkkale Beşir Atalay Üniversitesi" olmalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımızdan saygılarımızla arzumuz budur.

Bülent ARINÇ

22. Dönem TBMM Başkanı"